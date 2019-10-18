輪胎脫落3年釀236起車禍！　「國道免費安檢」時間＆地點一次看

▲大貨車車速過快又輾壓到路上的散落輪胎失控，駕駛送醫仍不治。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者胡順惠／台北報導

高速公路行駛速度快，一旦發生車輪脫落或爆胎情形，駕駛無法控制往往會緊急剎車，因而造成交通事故，統計數據顯示，105至107年就有236件、427人因此傷亡，代表每件事故約造成2人傷亡。交通部道安委員會與車公司合作，在以下時間、地點進行免費車輛安檢服務，檢查內容包含輪胎胎紋、胎壓、外部燈光、三油三水等項目，盼降低事故傷害。

「2019行車安全教育宣導及免費車輛安檢服務」是由台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司規劃，每日10時至16時提供免費車輛安檢，也提供駕駛對車輛使用的相關諮詢。

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免費檢測地點一覽

1. 108年10月22日至24日，在國道1號北上的湖口服務區內。

2. 108年10月29日至31日，在國道3號的東山服務區內。

▲道安會推國道服務區免費車輛安檢。（圖／記者胡順惠攝）

統計資料顯示，高速公路近3年105至107年交通事故因車輪脫落或輪胎爆胎共236件，並有427人傷亡，平均每件事故造成約2人傷亡，為國道重要肇事原因之一。交通部道安委員會執行秘書謝銘鴻表示，高速公路或快速道路因為車速快，不管車輛是突然爆胎還是故障，駕駛在沒有辦法控制的情況下停車，常常造成意外事故，且防不甚防，像是17日就有車子在快速道路上突然翻滾出去，如果這類事故能夠避免，就能盡量降低傷害，能救一個是一個。

活動除了監理業務諮詢、交通安全宣導及免費車輛安檢服務外，現場也會贈送小禮品，參加現場有獎問答還有機會獲得限量反光背心。交通部道路交通安全督導委員會表示，駕駛人長途駕駛除先確保車況良好，更需評估自身狀況，切勿疲勞駕駛，期望透過政府與民間積極合作，可以達成確保民眾車輛行駛高速公路安全無虞之最大公眾利益。

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