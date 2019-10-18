　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

輪胎脫落3年釀236起車禍！　「國道免費安檢」時間＆地點一次看

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲貨車輾輪胎「破高架護欄墜6公尺」頭皮掀起當場亡　警要找「主人」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲大貨車車速過快又輾壓到路上的散落輪胎失控，駕駛送醫仍不治。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者胡順惠／台北報導

高速公路行駛速度快，一旦發生車輪脫落或爆胎情形，駕駛無法控制往往會緊急剎車，因而造成交通事故，統計數據顯示，105至107年就有236件、427人因此傷亡，代表每件事故約造成2人傷亡。交通部道安委員會與車公司合作，在以下時間、地點進行免費車輛安檢服務，檢查內容包含輪胎胎紋、胎壓、外部燈光、三油三水等項目，盼降低事故傷害。

「2019行車安全教育宣導及免費車輛安檢服務」是由台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司規劃，每日10時至16時提供免費車輛安檢，也提供駕駛對車輛使用的相關諮詢。

請繼續往下閱讀...

免費檢測地點一覽

1. 108年10月22日至24日，在國道1號北上的湖口服務區內。
2. 108年10月29日至31日，在國道3號的東山服務區內。

▲▼2019國道服務區免費車輛安檢。（圖／記者胡順惠攝）

▲道安會推國道服務區免費車輛安檢。（圖／記者胡順惠攝）

統計資料顯示，高速公路近3年105至107年交通事故因車輪脫落或輪胎爆胎共236件，並有427人傷亡，平均每件事故造成約2人傷亡，為國道重要肇事原因之一。交通部道安委員會執行秘書謝銘鴻表示，高速公路或快速道路因為車速快，不管車輛是突然爆胎還是故障，駕駛在沒有辦法控制的情況下停車，常常造成意外事故，且防不甚防，像是17日就有車子在快速道路上突然翻滾出去，如果這類事故能夠避免，就能盡量降低傷害，能救一個是一個。

活動除了監理業務諮詢、交通安全宣導及免費車輛安檢服務外，現場也會贈送小禮品，參加現場有獎問答還有機會獲得限量反光背心。交通部道路交通安全督導委員會表示，駕駛人長途駕駛除先確保車況良好，更需評估自身狀況，切勿疲勞駕駛，期望透過政府與民間積極合作，可以達成確保民眾車輛行駛高速公路安全無虞之最大公眾利益。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
回家23天！女大生進租屋處「冷氣開24度」　帳單神反轉...
懷疑下面藏毒！警令她張腿...大手拉出「白色不明物」慘賠62
韓國瑜暫定11/5訪美3方案曝光！內部多數贊成鎖定華盛頓、紐
下面像榴槤讓人上癮！他車內激戰人妻...正宮聽「你頭比較大」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【瑪法達談星】10.16～10.22風象星座！天秤事業朝夢想飛去　有機會中獎

【瑪法達談星】10.16～10.22土象星座！處女財源廣進　會有驚喜進帳

【瑪法達談星】10.16～10.22水象星座！天蠍工作揚眉吐氣　正偏財也旺

【瑪法達談星】10.16～10.22火象星座！牡羊財運愛情兩得意

道路死傷率連2年攀升！　道安會認「高齡駕照」檢定待改善

5條歷史走讀、5班藍皮火車行動書店！重量級作家登場屏東南國漫讀節

【瑪法達談星】十二星座10.16～10.22運勢！財星取代厄兆　喜訊漸露

人夫帶2歲寶！餵食「紅豆餅x4+保久乳」她崩潰白眼　網幫腔逆轉：是好事

運將拍下「外送員逆向」PO文公審！　眼尖網友抓包：你自己也違規啊

毛豆可抑制肥胖！北醫大動物研究證實　「高雄11號」品種效果最佳

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

【聲林之王2】EP9花絮 魏如萱滿足聽眾心願 被Lulu Cue招牌金曲《你啊你啊》 台下選手欸嗚欸齊合唱

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

貨車門忘鎖豆腐「側漏」掉滿地 熱心民眾暖幫撿60秒恢復暢通

小嫻.張勛傑拖曳傘上接吻　10年好友「他也很大方啊！」

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

【瑪法達談星】10.16～10.22風象星座！天秤事業朝夢想飛去　有機會中獎

【瑪法達談星】10.16～10.22土象星座！處女財源廣進　會有驚喜進帳

【瑪法達談星】10.16～10.22水象星座！天蠍工作揚眉吐氣　正偏財也旺

【瑪法達談星】10.16～10.22火象星座！牡羊財運愛情兩得意

道路死傷率連2年攀升！　道安會認「高齡駕照」檢定待改善

5條歷史走讀、5班藍皮火車行動書店！重量級作家登場屏東南國漫讀節

【瑪法達談星】十二星座10.16～10.22運勢！財星取代厄兆　喜訊漸露

人夫帶2歲寶！餵食「紅豆餅x4+保久乳」她崩潰白眼　網幫腔逆轉：是好事

運將拍下「外送員逆向」PO文公審！　眼尖網友抓包：你自己也違規啊

毛豆可抑制肥胖！北醫大動物研究證實　「高雄11號」品種效果最佳

枕邊人福音！　Google Pixel 4閉著眼也人臉辨識解鎖

12星座「旅遊習慣」大揭密！天蠍愛搭訕路人、獅子因一句話秒暴走

洋基已經快要被淘汰　史丹頓終於測試跑壘即將歸隊

滬尾之役故事前哨站　淡水往事從頭細說給你聽

茫然柴「被開箱」　挑眉淡定望遠方：我是誰？我在哪？

「阿旺」每晚抱交通錐示愛　女友「一支換過一支」網幫高調

屁孩柴柴找吉娃娃姊姊吵架　一開口「孬樣」全曝光！

1450快行動！小英語錄LINE貼圖上架　A Ray大方「玩總統」

史嘉蕾喬韓森終於鬆口「被求婚細節」：超浪漫...根本《007》！

新北中和、新店就服站揭牌　29區均有在地就業服務

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

生活熱門新聞

子涵分手還嗆前男友新歡：就想洗妳臉

台中樂成宮拜月老　2月帥男告白

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

浣熊颱風生成！路徑曝光　北台今起6天濕涼有雨

搭捷運「iPhone跳出暖圖」她急喊謝謝

好市多停車「超時10分鐘」　他被收近4000元

買大冰咖！店員做錯「道歉重製」　她一看臉垮

士林夜市骰子牛坑客　市府秒稽查

外送平台新招「顧客自取」　網吐槽翻

準浣熊核心發展！周日起3天大雨勢

IKEA買時鐘！新竹哥刮中「最殘念的頭獎」

外婆出殯！親戚沒撿骨就閃人回程悲劇

隔14年！布袋發現14隻鱟野生活化石　

路邊賣空運山竹　一問價格：扯蛋

更多熱門

相關新聞

高鐵南延被批盲腸線　林佳龍反嗆

高鐵南延被批盲腸線　林佳龍反嗆

交通部9月底拍板高鐵南延選定「左營案」，延伸至屏東六塊厝，國民黨總統參選人韓國瑜今日卻批，如果他當上總統，行政院規劃的這條「盲腸線」，他不同意也不會承認。交通部長林佳龍對此回應，不要單獨看高鐵南延，要推動的是西部高鐵、東部快鐵，能夠串聯6小時環島，不要見樹不見林，競選國家領導人更應該提出對台灣鐵道的願景及作法。

林佳龍組「R-TEAM聯盟」國家隊！

林佳龍組「R-TEAM聯盟」國家隊！

第三航廈設計拚農曆年前後定案

第三航廈設計拚農曆年前後定案

3年砸近千萬！自由港區平台首開放

3年砸近千萬！自由港區平台首開放

桃機地勤狂出包！10個月爆7起地安事故

桃機地勤狂出包！10個月爆7起地安事故

關鍵字：

免費車輛安檢台灣戴姆勒亞洲商車交通部道安委員會

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

熊貓外送員「帥到暴動」　女大生偷加LINE後丟臉到秒刪

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

為了雪莉趕回首爾　東方神起敬業上工⋯粉絲見造型哭了

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

子涵分手還嗆前男友新歡：就想洗妳臉

她懷「無腦寶寶」堅持不墮胎！撐200天心跳停了

港15歲少女浮屍案逆轉　媽媽：女兒是自殺

連千毅還在關！小弟賢賢直播重起爐灶

康康2年0工作…低收入如何養家？

台中樂成宮拜月老　2月帥男告白

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

不滿好球帶　萬名象迷崩潰嗆主審

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

更多

最夯影音

更多
台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到
新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面