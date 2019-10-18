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媽媽攜手兒子變性成「父女」　丈夫：無論男女，我愛的是妳這個人

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▲▼世界上首對母子變性為父女。（圖／instagram／coreymaison）

▲世界上首對母子變性為父女。（圖／instagram／coreymaison）

實習記者施怡妏／綜合報導

性別平等越來越普及化，許多人丟束縛勇敢做自己。美國底特律媽媽艾瑞卡（Erica Maison）與丈夫結婚十多年，獨子科里（Corey）坦承想成為女生，媽媽不但沒有反對還非常支持，也因此激發她渴望成為男兒身的慾望，與兒子一起變性，成為世界首對由「母子」轉為「父女」的案例。

根據9news報導，家中獨子科里從小就覺得自己個性像女生，渴望跟媽媽像姊妹般打扮穿高跟鞋。在11歲時受到變性網紅「Jazz Jennings」的影響，鼓起勇氣坦承自己想要變性。媽媽聽到後沒有拒絕反而大力支持，並在兒子14歲生日時送他雌激素補充劑，讓兒子非常感動，也鼓勵媽媽說出內心渴望成為男生的心願。

▲▼世界上首對母子變性為父女。（圖／instagram／coreymaison）

▲變性後的科里活得更快樂，常在社群平台發布生活照片。（圖／instagram／coreymaison）

艾瑞卡接受《60分鐘》訪問表示，長久以來都很討厭自己的生理器官，每一天都活在痛苦之中，向丈夫坦言後心情放鬆許多。丈夫坦言，「一開始心情很複雜，但不會改變對太太的愛」，只希望愛人可以快樂，「我不介意外界的眼光，他們又不是我的家人」，不論太太是男是女，愛的只是艾瑞卡這個人。

成功變性後的Erica已改名為Eric，特別感謝丈夫以及全家人的支持，雖然討厭懷孕，但仍為這個家庭生下六個小孩。艾瑞卡接受乳房切除手術，解決多年的困擾，她表示，「我唯一的遺憾就是沒有早日接受跨性別的教育。」但是沒關係，身邊有五個漂亮的孩子，還有愛她的丈夫，現在的生活幸福快樂。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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