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93歲前納粹警衛坐輪椅受審　被控集中營謀殺5230人

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▲▼納粹集中營警衛受審。（圖／路透社）

▲納粹集中營警衛受審。（圖／路透社）

記者黃聖庭／綜合報導

一名高齡93歲的前納粹集中營警衛布魯諾(Bruno D，化名)17日於德國漢堡出庭接受審訊，他被控涉嫌謀殺5230人，如果罪名確立，將會被關10年以上。他則反駁，當時就算不當警衛，依然會有其他人做這份工作，年輕時候的他因為心臟病無法上前線作戰，只能選擇做警衛。

▲▼施圖特霍夫集中營(Stutthof concentration camp)。（圖／達志影像／美聯社）

▲施圖特霍夫集中營(Stutthof concentration camp)。（圖／達志影像／美聯社）

根據美國CBS報導，現年93歲的布魯諾於1944年8月至1945年4月加入納粹黨衛隊，在施圖特霍夫集中營擔任警衛。檢方指出，布魯諾在這期間涉嫌殺害5230人，其中5000人是受於疾病得不到援助而死，有200人被氰化物「齊克隆B」(Zyklon B)毒殺，30人是被槍殺脖子而亡。

檢方認為，警衛會阻止囚犯逃離，因此是大屠殺中的關鍵因素，當時1945年施圖特霍夫集中營解放時有確認65000人被殺，其中有70%是猶太人。根據德國《世界報》(Die Welt)報導，布魯諾承認知道毒氣室發生什麼事情，「但就算我不當警衛，也是會有其他人來擔任這個職務，我別無選擇。」檢方則反駁1944年末期可以從均前往東線作戰，布魯諾則回應自己有心臟病無法上戰場。

▲▼納粹集中營警衛受審。（圖／路透社）

▲布魯諾上法庭用紅色文件夾遮住臉。（圖／路透社）

由於布魯諾犯罪當時未滿18歲，因此在德國漢堡的少年法院接受審判。他17日坐著輪椅上法庭，並且用紅色文件夾遮住了臉，如果確定被判刑將面臨10年以上徒刑，不過礙於年老與身體狀況，恐怕不會真的入獄。

施圖特霍夫集中營位於前但澤自由市領土的但澤市以東34公里，自1939年9月2日起開始運作，一直到1945年5月9日才被解放，是最後一座被解放的集中營。估計約有11萬囚犯進駐此地，有63000-65000人死在此處，死亡原因有疾病、極端勞動、謀殺等原因，更可怕的是屍體還被拿去做「人體肥皂」，相當駭人。
 

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