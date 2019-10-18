郭台銘慶生影片曝光！　郭媽媽手做生日賀卡讚兒子帥過梁朝偉

記者張乃文／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘16日提前與親友慶祝70歲生日，他也在臉書分享慶生照並寫下，希望未來中華民國國富民強；照片中可以看到台積電創辦人張忠謀、張淑芬夫婦也都出席這場壽宴。另外，郭台銘的母親也特地拍了影片在餐宴上播放，並親手製作卡片，為郭台銘慶生。

郭台銘16日晚間在君品酒店提前慶生，據悉這場壽宴由張淑芬舉辦，許多知名的企業富豪都出席這場慶生宴會；他也在臉書上分享自己的生日願望「願中華民國國富民強，人人安居樂業，日日是好日」。另外，和家人聚餐慶生之時，郭台銘母親在餐宴上播放了提前錄製好的祝賀影片，影片中以快問快答的方式進行，被問及藝人周潤發跟梁朝偉誰比較帥？郭台銘母親回答「我兒子郭台銘」，更稱讚郭台銘忠厚、老實。

在祝賀影片的最後，郭台銘母親也親手製作卡片，並一筆一畫寫下「郭台銘生日快樂、心想事成」的祝福。郭台銘在觀看影片的過程也全程陪伴在母親身邊，影片播畢的同時，郭台銘母親拿出禮物送給郭台銘，可見裱框起來的作品上有一隻老虎頭像，郭台銘更直呼要當成「傳家寶」；而郭台銘的妻子曾馨瑩在一旁笑說，她向媒體表示，只有把自己送給郭台銘，因為沒有準備禮物。最後，全場歡唱生日快樂歌祝福郭台銘。

▲▼郭台銘母親親手製作卡片。（圖／郭台銘辦公室提供）

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