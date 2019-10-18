華聞快遞／大陸前三季經濟「成績單」揭曉：GDP等資料將披露

▲大陸前三季經濟「成績單」揭曉。（圖／翻攝自中新網）

《北京》：大陸前三季經濟「成績單」揭曉：GDP等資料將披露

大陸國家統計局18日公佈三季國內生產總值（GDP）、社會消費品零售、基建投資、工業增加值等多項宏觀經濟數字。（中新網）

《上海》：特斯拉上海超級工廠正式通電 全面投產進入衝刺階段

作為上海有史以來規模最大的外資製造業項目，特斯拉上海超級工廠的建設施工迎來又一重要里程節點。為該工廠生產運營供應電能的220千伏電力配套項目首條線路17日正式送電，標誌整個特斯拉超級工廠項目進入投產前的衝刺階段。（新華社）

《浙江》：長三角數字經濟產業聯盟成立 整合資源釋放數字紅利

首屆中國長三角數字經濟大會17日在浙江杭州舉行，會上正式啟動長三角數字經濟產業聯盟。該聯盟計畫籌建長三角數字經濟研究院，打造數字經濟科技服務平台，建設長三角數字經濟商學院（大學），設立長三角數字經濟基金，推動長三角數位紅利不斷釋放。（中新網）

《廣東》：2019中國海洋經濟博覽會閉幕 取得五大成果

以「藍色機遇，共創未來」為主題的2019中國海洋經濟博覽會17日在深圳閉幕。組委會方面稱，這個被譽為「中國海洋第一展」的展會，促進了海上互聯互通和各領域務實合作，推動了藍色經濟發展，推動了海洋文化交融。（中新網）

▲第二屆中國（福建）國際智慧商業大會在福州舉行。（圖／翻攝自中新網）

《福建》：第二屆中國（福建）國際智慧商業大會福州舉行

第二屆中國（福建）國際智慧商業大會暨2019聯商風雲會17日在福州市舉行，近千名政府部門負責人、零售企業高管、行業專家、零售商代表等歡聚一堂，共話零售行業數位化轉型之路，共用建設成果。（中新網）

《雲南》：前三季度雲南省外貿進出口額1665億元人民幣

昆明海關17日公佈，雲南省今年前三季度外貿進出口1665億元人民幣，比去年同期增長18%，其中，出口728.1億元人民幣，年增率增長28.1%；進口936.9億元人民幣，年增率增長11.1%，外貿運行呈現平穩增長態勢。（新華社）

《北京》：大陸與模里西斯簽署中非首個自由貿易協定

大陸與模里西斯於17日正式簽署自由貿易協定，成為大陸商簽的第17個自貿協定，也是大陸與非洲國家的第一個自貿協定。（新華社）

《廣東》：佛山高新區加快推進人工智慧產業佈局

廣東佛山高新區黨工委副書記、管委會主任潘東生日前表示，要推動佛山智慧製造產業轉型升級，加快推進人工智慧產業佈局，以滿足當地產業發展的需求。（中新網）

▼2019中國海洋經濟博覽會閉幕。（圖／翻攝自中新網）