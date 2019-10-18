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周玉蔻又要登報道歉！誣指馬英九擁10億金庫再敗訴確定

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▲王炳忠自訴周玉蔻女士刑事洩密罪及加重誹謗罪案，第二次開庭審理▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周玉蔻再度敗訴確定，又要登報道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

媒體人周玉蔻2015年間，在自己的臉書及政論節目上，指稱當時的總統馬英九所成立的「新台灣人基金會」有10億元資產，是馬英九的私人金庫。基金會不滿，起訴要求周玉蔻登報道歉，並求償象徵性賠償1元。最高法院審理後，18日判決周玉蔻再敗訴，必須在2份報紙頭版刊登道歉啟事1日確定。

頂新集團相關油品事件爆發後，周玉蔻就在自己的臉書及政論節目上不斷發言，指稱當時的總統馬英九收受頂新集團的政治獻金，並稱馬所成立的「新台灣人基金會」有10億元資產，是馬英九的金庫。基金會隨即發佈聲明澄清，之後更採取法律行動，對周玉蔻起訴，並求償1元以及登報道歉。一審台北地方法院審理後，判決周玉蔻敗訴，必須在4大報以及美麗島電子報等5家媒體上刊登道歉啟事1日，但不用賠償1元。

案經上訴，二審高院審理期間，周玉蔻辯稱，她是好心好意，建議基金會比照台北市長柯文哲，將MG149的帳目全部公開，卻沒想到因此被告；她還說馬英九權大勢大，她是針對馬英九在基金會中的角色評論，沒有誹謗的故意。但高院不採信，仍判周玉蔻敗訴，但改在自由、蘋果2份報紙頭版刊登道歉啟事1日。

案經上訴第三審，最高法院審理後，18日作出部分廢棄、部分駁回的判決。其中駁回的部分是周玉蔻需在2報刊登道歉啟事部分，至於廢棄部分，則是最高法院認為二審不准周玉蔻在美麗島電子報上刊登道歉啟事，這部分仍有調查必要，因此廢棄發回更審。周玉蔻敗訴確定，必須先在2報頭版刊登道歉啟事。

周玉蔻近來敗訴連連，最近一次是指稱鴻海集團前董事長郭台銘，在台北市長選舉時捐贈3億元給特定候選人，這部分判賠180萬並在4報頭版刊登道歉啟事。另外先前指稱馬英九在競選連任時，非法收受頂新集團2億元的政治獻金，這部分也是判賠180萬並在4報頭版刊登道歉啟事。此外她批評一起上節目的退休警察陳志傑「像流氓」，遭控誹謗罪嫌，二審判拘役30日，但宣告緩刑。

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