中執會流會、新蘇系挨轟吃相難看　卓榮泰嘆：盼超脫派系考量

▲卓榮泰站台呂孫綾。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨16日中執會原定通過不分區提名委員會名單，儘管該份名單已經過府院黨多次討論，但名單內容引發黨內泛英系、正國會等「非新勢力」反彈，認為派系色彩太過「新蘇連」，最終因無法達成共識而流會。民進黨主席卓榮泰18日受訪時強調，希望能超脫派系考量處理問題。

民進黨中執會本來規劃通過不分區提名委員會名單，正式啟動不分區提名作業。依照黨主席卓榮泰提出的名單，包括：主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊、小英競選總幹事林錫耀、文化部長鄭麗君，以及總統府資政陳博志、民進黨仲裁委員陳傳岳。

但是該份名單引發黨內泛英系、正國會等「非新勢力」反彈，認為派系色彩太過「新蘇連」。站在新蘇與卓榮泰的立場者認為，名單安排不以派系為考量，而且陳菊、林錫耀與蘇貞昌，可以代表府、院與競總，也都是蔡英文重用大臣，也應當算是小英人馬。

至於這份名單到底是誰決定的？黨內泛英系直指卓榮泰，認為他身為應當綜整派系意見的黨主席，沒有妥善的溝通，大家看到名單時，是在「未溝通、僅告知」的狀況下，認為並未受到尊重，甚至屬正國會的基隆市長林右昌，也是在當天早上會議時才被納入。

面對黨內批評聲量，卓榮泰18日受訪時表示，黨內有黨內的問題，九個月來自己在黨中央，一直希望超脫派系考量，不管是黨務主管、區域立委，完全都沒有用黨派立場考量，派系問題多，不希望因為派系變成不好的處理，希望盡快有時間點，讓大家好好討論。

至於總統蔡英文有沒有看過該份名單，卓榮泰說，因為牽涉到總統、立委選舉，所以非常尊重總統，雖然是黨務工作，還是會先跟總統報告，「當然大家對於名單可以討論過程，只是第一次討論有情緒反應，造成中執會流會，希望下禮拜更適當時間，大家來處理，時間有限。」

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