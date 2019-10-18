白目醉客KTV前開打嗆偵查隊長　8警撲倒壓制：銬起來！

▲醉客在ktv門口互嗆險釀衝突，偵查隊長到場下令逮補 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市新興區五福二路一間連鎖KTV門外發生糾紛，員警到場後發現兩幫不認識的客人在門口互看不順眼，其中一方鎖定一名打扮男性化的女子猛打，過程中還搬騎樓的垃圾桶、木椅當武器猛烈攻擊對方，新興偵查隊長林宗賢跟快打部隊一起在現場出聲制止，但是不知道是喝茫了，還是打到眼紅，動粗的一方沒有停手，氣得林宗賢下令當場逮捕。

這一群人當中，有2名酒客不斷大聲咆哮，對於警方的盤查非常不配合，甚至跟員警一度發生拉扯，林宗賢看到這個情況，真得很火大，下令逮補，對方不斷掙扎，林也跳下去一起壓制，大約8名員警對一名男子壓制，還噴灑辣椒水，才將人制伏。

▲醉客在ktv門口互嗆險釀衝突，偵查隊長到場下令逮補 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經初步調查，現場離場客人就在一方人馬當中有一名32歲的王姓女子跟另外一方27歲劉姓男子在錯身的時候， 質疑「你在看什麼」，進而引發口角衝突，警方抵達後立即以優勢警力，將劉姓男子跟他的2名同夥壓制帶逮捕，同時依殺人未遂、毀損及社會秩序維護法移送法辦。





▲醉客在ktv門口互嗆險釀衝突，偵查隊長到場下令逮補 。（圖／記者吳奕靖翻攝）