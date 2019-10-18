王道銀推新配息基金機器人理財　投資懶人好幫手賺第一桶金

▲王道銀行推出全新配息機器人及品牌機器人，為提供用戶更多元的機器人理財投資服務。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

王道銀行（O-Bank）推出全新配息機器人及品牌機器人，提供更多元和更符合投資人不同需求的機器人理財服務，2項新服務最低投資金額皆為新台幣1萬元起，可選擇單筆或定期定額投資，讓消費者輕鬆投資、聰明理財，賺進人生第一桶金。

金管會在2017年6月通過開放「自動化投資顧問業務」（機器人理財）。根據證期局統計，截至今年6月，從事機器人理財的顧問服務，分別有野村投信、復華投信、瀚亞投信、群益投信、富蘭克林投顧及王道銀行共6家業者，總計資產規模為6.07億元，參與人數為2萬3,198人。

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王道銀行2017年率先推出機器人理財服務，利用大數據系統演算建議投資標的及波段，並依據客戶的風險屬性與投資偏好，精算出適當的投資組合。這2年多來，不斷精進AI人工智能演算，運用智慧學習強化其預測市場走勢的能力和精準度，提升掌握市場脈動的勝率。

王道銀行機器人理財不僅能克服人性弱點，每日監控投資組合，還能依最新的市場展望進行投資調整建議（Rebalance），以提升投資績效，讓用戶即使沒時間做市場研究或盯盤，也能輕鬆投資累積財富。

看準國人偏好配息基金定期配息的特色，王道銀行即日起推出全新配息機器人理財，分為追求穩健配息的一般型配息機器人，以及追求積極配息、創造較高現金流的加強型配息機器人共2種模組，提供用戶每月穩定配息收入。

此外，王道銀行同步推出全新品牌機器人理財，與深受許多投資人信賴的安聯投信合作，精選表現績優的安聯基金，並根據用戶風險屬性提供適合的投資組合，為提供用戶更多元的機器人理財投資服務。