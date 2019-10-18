10歲吳比《寶可夢》世錦賽冠軍　登金鐘獎舞台：不看報導怕自我膨脹

▲10歲的吳比（左）在2019年《寶可夢》世錦賽大放異彩，奪下VGC兒童組冠軍。大他9歲的哥哥吳震也是知名選手，並身兼弟弟的教練。

圖文／鏡週刊

9月中的一個傍晚，《鏡週刊》前往台北木柵，採訪奪下今年《寶可夢》世界錦標賽（Pokémon World Championships）電玩遊戲兒童組（VGC Junior）冠軍的10歲少年吳比，以及年長9歲、同樣也是寶可夢大師組（Masters）選手的哥哥吳震。趁著夕陽餘暉，攝影記者先請兄弟倆到戶外拍照；兩人從座位起身後，哥哥順手就牽起了弟弟的手往外走，好感情表露無遺。

「兩兄弟沒吵過架」，媽媽羅茵如說。

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吳比當初會玩寶可夢，就是由哥哥帶進門；吳震也身兼弟弟的教練、軍師，幫他組織隊伍、分析敵情。這次吳比能過關斬將、成為寶可夢世錦賽16年來第一位奪冠的台灣選手，吳震可說是幕後大功臣。

奪冠返台後，吳比的活動邀約不斷，最近更獲邀擔任10月份的高雄觀光代言人，並登上金鐘獎舞台擔任頒獎嘉賓；其中一些場合吳震也會陪著弟弟一同現身。突然成名，兩人直呼有一種不真實的感覺。

只是羅茵如透露，吳比其實有著超齡的成熟，他特別要求媽媽所有關於他的報導都不要給他看，「因為他很怕他自己會膨脹。」而吳比也有自己的一番道理：「一個人如果10歲是自己人生的最高峰，那太悲傷了～悲傷～」

《寶可夢》VGC比賽向來採用本傳系列作品，由於只在任天堂主機發行，其他平台玩不到，在台灣的知名度並不如這三年引起抓寶風潮的手遊《Pokémon GO》；在電競圈也屬於小眾賽事。

「老實說，就是幾乎沒有關注度。」吳震提到，雖然《寶可夢》世錦賽從2009年起就進行VGC的相關賽事，但台灣直到2015年才有官方認證的積分賽舉辦；就算接連幾年都有台灣玩家挑戰世錦賽，卻也是吳比這次拿下冠軍後、透過大眾媒體報導，才讓更多人知道這項比賽的存在。

「有一些比較熟的同學會問我一些問題」，開學後的吳比，儼然變成學校的《寶可夢》大師。遊戲中有800多隻寶可夢，比賽只能選6隻；世界冠軍究竟用了哪些寶可夢，讓同學非常好奇。就讀師範大學的吳震，遊戲也變成了他跟同學間的話題，「有些比較不熟的也會過來跟我聊兩句這個（比賽）。」

「我們玩這麼久，終於有人看到，還滿開心的啦！」講到這裡，哥哥靦腆的外表下難掩興奮神情，活潑的弟弟發出歡呼、豎起大拇指猛按讚。畢竟現在這一番成績，是他們在台灣相對弱勢的賽事環境中拚出來的。

▲吳比與他的母親羅茵如。羅茵如曾是模特兒，現在是購物節目主持人。

媽媽不限制 兄弟倆接連投入《寶可夢》賽事

吳震國小就接觸到《寶可夢》本傳作品。他回憶，最早應該是在任天堂掌機GBA（Game Boy Advance）上玩《紅／藍寶石》，「就是一直到2015年，那時候台灣辦了比賽，覺得好像很有趣，然後一研究發現『哇！這東西比我想像中難好多』，所以才開始認真打。」不到一年時間，他就在2016年首度取得舊金山世錦賽參賽資格，闖到第二天賽事才落敗。

至於吳比，是在吳震首度的世錦賽之旅後，才投入《寶可夢》VGC賽事。「我記得有一次我們在Takashimaya（大葉高島屋）吃火鍋，然後哥哥剛從世界大賽回來，」談起這件事，吳比連場景都記得一清二楚：「哥哥就問我要不要一起去比，然後我們就找一天去買3DS跟卡帶。」

「因為那時候《究極日／月》不是說要中文化嗎？」吳震表示，先前的《寶可夢》本傳作品都沒有中文化版本，遊戲中除了有冒險劇情，對戰也要運用策略、道具，語言隔閡對吳比這樣的小學生而言並不友善。「可是我覺得中文化、他看得懂之後，是可以帶他進來一起玩。」

兩兄弟不但一起玩遊戲、還說要去打比賽，父母難道不怕耽誤學業？「沒有感覺耶。」羅茵如回想當初哥哥也是突然就跑來跟她說：「媽，我要出國去比賽了。」她二話不說就答應，讓當時還是高中生的吳震，沒有任何家人陪伴就跟著其他台灣選手遠赴美國。吳震回來後，又跟她說想讓弟弟參加，她也沒阻止，「因為我不大會去限制我的小孩做什麼。」

「我覺得每一個小孩，就是好像一顆樹；他會長成什麼樣子，就長成什麼樣子。」羅茵如強調，每個小孩都不一樣；做為父母，她不想要用一個標準去審核、去限制他們的行為，而是應該看見他們跟別人不一樣的地方。「所以他們現在兩個，愛幹嘛就幹嘛，你只要是個誠實正直善良的人；其他我覺得，應該是我看著你、哪裡需要我幫忙，而不是我要你做一個什麼樣的小孩。」

▲羅茵如認為不應該替孩子設限，因此全力支持兩兄弟參加比賽。

比賽少、積分低 台灣選手難拚世錦賽資格

自己有興趣、父母也支持，但在台灣要獲得世錦賽參賽資格並非易事，關鍵在於累積積分（Championship points）的難度。寶可夢國際公司（The Pokémon Company International）將全球劃分為美加、歐洲、拉丁美洲、南非及亞太共五個賽區，每個賽區又會舉辦不同層級的賽事，冠軍積分也大不相同，少則30分，最高層級賽事可達到500分。而台灣隸屬亞太賽區，選手要在賽區內累積積分超過一定門檻，才能獲得世錦賽門票；吳比參賽的兒童組是200分，而吳震參賽的大師組更高，要300分才達標。

「我一直就覺得台灣很吃虧，」羅茵如關心兩個兒子，特別也去瞭解相關的積分規則，「我們的選手很好，也很優質，可是它（官方）給台灣地區的比賽，第一個少，第二個積分也很低。」她進一步解釋：「澳洲一場比賽的冠軍可能就200分，台灣可能是30分、50分，然後比賽又很少；所以選手們即便非常優秀、拿了冠軍，他的分數還是不夠，他可能還是要去新加坡、香港。像他（吳震）連澳洲都去過，就為了拿參賽積分。」

「這也是我們滿不平衡的一個點，」吳震提到，很多一起奮鬥的台灣選手常覺得不平。雖說是亞太區，但像區域錦標賽、國際錦標賽等高層級賽事過去幾年大多都在澳洲舉辦，選手要飛8個小時前去南半球拚積分，「我們上面、北邊的都不是人？」

由於台灣選手獲取積分不易，就算辛苦拚進了世錦賽，通常也處於不利位置。在世錦賽的三天賽程中，非種子選手必須從首日的初賽打起，而種子選手可以直接進入第二天賽程；亞太區種子資格是由該年度累積積分前8名的選手獲得。「今年（參賽者）Day 1是289位，Day 2是78位，」吳震從實際數據分析種子選手的優勢，「可是78位裡面只有26位是Day 1打上去的，其他都是種子選手。」

不過相較於大師組的激烈競爭，青少年組（Senior）、兒童組參賽人數少，選手如果實力夠堅強，多參加賽事就有機會取得種子席次。以今年兒童組賽事來說，第一天賽程僅19人參加，有9人晉級到第二天賽事，晉級機率接近5成；而參加第二天賽程的選手共51位，也就是有42位是種子選手。

在吳震的指導下，吳比是台灣兒童組賽事的常勝軍；從2017年起，連續三年都擠進亞太區兒童組積分前8，取得世錦賽種子選手資格。「他沒打過Day 1，永遠都是從Day 2起步，」感覺這些年都從Day 1打起的吳震，語氣中似乎也有些羨慕弟弟。

▲今年奪冠後，吳比接下來會進階到青少年組。

明年升青少年組 期許三年內再拚一座冠軍

就算拿下了台灣史上首座《寶可夢》世錦賽冠軍，吳比言談之間似乎還是對自己缺乏自信，「我是實力很爛，但是運氣很好。」他更直呼吳震才是真正厲害的選手，童言童語為哥哥抱不平：「其實哥哥比賽的時候都是運氣不好；假如大會知道哥哥的實力，應該會直接讓他保送冠亞。」

吳震自己對運氣因素倒是看得很開，「我也有我沒打好的部分，那我會覺得我沒資格怪我運氣不好，因為我沒有做到最好。」

「這種運氣遊戲本來就是這樣，」他強調選手只能控制好你可以控制的部分，「你控制不了的，別人也控制不了，我們是公平的，對不對？那我們就是打好我們能控制的部分。」

▲《寶可夢》世錦賽冠軍金盃以可愛的皮卡丘造型打造。

而弟弟的實力，吳震認為跟他的自信呈現反比。在缺乏同齡對手的台灣，吳比也經常會與青少年組、大師組的選手對戰；「有時候他其實可以扳倒我們。」

「就是我希望他多給自己一點自信，他真的還滿沒有自信的。」吳震說。

根據《寶可夢》官方的分組規則，明年滿11歲的吳比將進階到青少年組，選手年齡層為11到15歲，賽事強度也會提升。不過雖然貴為兒童組世界冠軍，面對新挑戰，吳比的回應還是比較保守：「我覺得......不太行。」他說，能進到前8強就很滿足了。

只是做為教練，哥哥對弟弟的期待可不只如此，「我希望他第三年能夠再抱一座（冠軍）回來。」但吳震也不希望給弟弟太多壓力，「就是不強求，但我覺得他可以。」

至於弟弟對哥哥的期待，就很直接了，「我覺得今（2020）年哥哥會抱著獎盃回來， 因為老哥超猛的啊！」



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