低於預期！陸第三季「GDP增速」放緩至6%　創有紀錄以來新低

▲北京第一高樓528公尺「中國尊」。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

今年以來中美貿易戰打得火熱，在談判稍露曙光之際，大陸前三季度GDP（國內生產總值）出爐，達697798億元，按可比價格計算，同比增長6.2%。不過，三季度增長度放緩至為6%，較市場預期低，亦是自1992年、有統計數據以來的最低水準。

▲北京市與森林共存的景觀。（圖／CFP）

大陸國家統計局今（18）早發佈最新數據。據初步核算，今年一季度GDP增長6.4%，二季度增長6.2%，三季度增長6.0%。分產業看，第一產業增加值43005億元，上升2.9%；第二產業增加值277869億元，漲幅達5.6%；第三產業增加值376925億元，增長7.0%。

具體而言，大陸工業生產持續發展，高技術製造業佔比提高。數據顯示，大陸規模以上工業增加值前三季度同比增長5.6%，國有控股企業增加值同比增長4.7%，股份制企業增長6.9%，外商及港澳臺商投資企業增長1.4%。1-8月規模以上工業企業實現利潤總額40164億元，同比下降1.7%，降幅與1-7月持平；收入利潤率為5.87%，與1-7月份持平。

另外，前三季度貨物進出口總額229145億元，同比增長2.8%。其中，出口124803億元，增長5.2%；進口104342億元，下降0.1%。進出口相抵，順差20462億元，同比擴大44.2%。貿易方式結構進一步優化，一般貿易進出口增長4.8%；民營企業進出口增長10.4%，佔進出口總額的比重為42.3%，比上年同期提高2.9個百分點。

▲中美貿易談判達成第一階段協議，令兩國緊張關係得以緩和。（圖／路透社）

受中美貿易戰等綜合因素影響，大陸第三季度GDP增速為6%，低於市場預期。路透早前的分析師調查顯示，市場普遍預期增速為6.1%，低於早前7月調查時預測的6.2%，而各大行早前對第三季GDP增速的預測普遍都是5.9%至6.1%之間，其中花旗、大摩、高盛、瑞士銀行預測分別是6.1%、6%、6%和5.9%。

大陸國務院總理李克強於《政府工作報告》中，將今年GDP增長目標設定在6%至6.5%。國際貨幣基金組織（IMF）本周則將今年中國GDP增長預測由6.2%下調至6.1%。