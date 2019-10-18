自行車騎一半...他衝去看色情電影　30分鐘超時倒地身亡

▲男子騎自行車旅遊時，途中突然跑去看色情片。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名男子騎自行車在義大利遊玩時，中途經過一間成人情趣用品店，便跑去租了一部色情片觀看，然而過了30分鐘他卻一直沒有出來，店員擔心前去查看發現人竟然昏倒在地上，後來被醫護人員宣告當場死亡。

英國媒體報導，這名60歲男子上月27日在義大利遊玩時，將自行車停在威尼斯附近馬格拉(Marghera)的一間成人情趣用品店前，花費歐元5元（約台幣170元）挑了一部成人電影觀看。老闆加羅尼(Franco Garoni)表示，觀賞電影的服務，一次可欣賞15分鐘，然而30分鐘過去了男子卻都沒有出來，「我們前去看時，發現他倒在地上」。

店家立即打電話報案，醫護人員抵達時雖然試圖搶救男子的性命，但很快就發現人已回天乏術，只好宣布當場死亡。加羅尼表示，「我以前從來沒看過他，他把車停在店外就進來了，看起來很累的樣子」。有報導指出，男子的死因可能與心臟病有關，不過英國外交部目前未對評論發表任何回覆。

Brit, 60, 'collapses and dies in Italian sex shop while watching porn' https://t.co/GptnQBkfKb pic.twitter.com/pIlyi8Ebed — Daily Mirror (@DailyMirror) September 29, 2019

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