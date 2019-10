自行車騎一半...他衝去看色情電影　30分鐘超時倒地身亡

▲男子騎自行車旅遊時,途中突然跑去看色情片。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名男子騎自行車在義大利遊玩時,中途經過一間成人情趣用品店,便跑去租了一部色情片觀看,然而過了30分鐘他卻一直沒有出來,店員擔心前去查看發現人竟然昏倒在地上,後來被醫護人員宣告當場死亡。

英國媒體報導,這名60歲男子上月27日在義大利遊玩時,將自行車停在威尼斯附近馬格拉(Marghera)的一間成人情趣用品店前,花費歐元5元(約台幣170元)挑了一部成人電影觀看。老闆加羅尼(Franco Garoni)表示,觀賞電影的服務,一次可欣賞15分鐘,然而30分鐘過去了男子卻都沒有出來,「我們前去看時,發現他倒在地上」。

店家立即打電話報案,醫護人員抵達時雖然試圖搶救男子的性命,但很快就發現人已回天乏術,只好宣布當場死亡。加羅尼表示,「我以前從來沒看過他,他把車停在店外就進來了,看起來很累的樣子」。有報導指出,男子的死因可能與心臟病有關,不過英國外交部目前未對評論發表任何回覆。

