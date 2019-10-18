首次會面AIT主席莫健！韓國瑜銷假半天　換上新領帶：我是非常開心的

記者洪正達、莊智勝／高雄報導

高雄市長韓國瑜16日宣布請假投入總統大選，但18日上午為了與美國在台協會 （AIT）主席莫健會面，特地銷假半天回到市府表達熱烈歡迎，這也是韓國瑜與莫健首次會面。韓國瑜致詞時表示，「過去只有過年時才穿新衣、穿新鞋，但莫健大使一來，我穿了新衣、新鞋，還換上新的領帶，代表我是很開心的！」

▲AIT主席莫健大使到訪高雄拜會市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜在致詞中表達對美國的感謝，「美國長期對中華民國的支持，是我們對外交關係最重要的，在此致上最高感謝，也感謝大使風塵僕僕，從美國到台北、在從台北到高雄，一路上一定是非常辛苦的！」

莫健也秀出中文回應，「我是高高興興到高雄來，這是我第三次來到高雄！」莫健表示，自己是帶著非常高興、正面的心情到訪，「每次來都受到熱烈歡迎，對台灣來說，高雄是重要城市，美台關係也非常堅韌，我一再告訴大家，美台關係是有史以來、自美台關係法40年前設立以來最強健的時期，我非常期待等等請教市長，關於高雄市府與對於未來的計劃。」

在2人表示歡迎後，韓國瑜還贈送莫健「木棉花國鳥盤」；而莫健也送上回禮，隨後雙方展開閉門會談，針對兩岸、政治、經濟等議題交換意見。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▼韓國瑜與莫健互相送禮致意。（圖／記者洪正達攝）