「聞你的味道上癮了」已婚男帶人妻車震上摩鐵　正宮早就藏錄音筆

▲人夫帶別人妻車震進摩鐵，鹹濕對話全被正宮用錄音筆錄下。（示意圖，非新聞當事人／達志）

記者唐詠絮／彰化報導

退休人夫阿志，與認識4個月的別人妻柔柔遊山玩水，玩車震進摩鐵愛愛7次，2人的鹹濕對話「應該是你的比較大、你的像德國軍人的鋼盔、哥哥聞你這邊的味道上癮了，像在吃榴槤一樣」，親吻、愛撫、性交喘息，全被正宮用秘錄錄音筆錄下向2人提告，彰化地院判決，認定侵害配偶權，應連帶賠償李妻50萬元。

判決書指出，阿志與妻子1985年結婚後育有1子，2017年6月間結識了已婚有3名子女的柔柔，兩人以兄妹相稱，卻瞞著妻子發展出超友誼，阿志渾然不知妻子已偷偷在阿志車上放置祕錄錄音筆蒐證。

2017年6月11日上午，阿志載柔柔快樂出遊，先到花壇1間摩鐵，阿志抱怨「太誇張啦，還沒10點就客滿」，轉往另一家汽車旅館消費，同年7月16日至10月10日間，阿志6度載張女出遊，更誇張的是在國慶日當天還在車上大玩車震遊戲，兩人的鹹濕對話，還有前往摩鐵消費與店員的交談，全被正宮用錄音筆錄下。

阿志向法官辯稱，他與柔柔是好友，共同外出，在現今社會更是稀鬆平常，更何況進摩鐵也只是禮儀性的擁抱、親吻、及身體觸摸，不能因此認定與柔柔有男女情愫，並強調全案經彰化地檢署檢察官以無積極證據證明2人有通姦相姦為由，為不起訴處分確定，可見他與柔柔並沒有合意性交行為。而柔柔也強調不知阿志已婚，坦承有逾越一般社交應有分際，但否認有通姦相姦行為。

法官審理時認為，被告2 人對話內容包含男女性器官、談論性經驗，並有錄得其等在車上之喘息、呻吟聲，形容彼此2 人之言語及行為模式，實與熱戀交往中情侶毫無二致，依一般正常人之觀念及認知，顯然已逾越普通男女朋友往來互動情形，阿志辯稱其等所為乃正常社交禮儀行為云云，顯為無稽。

法官審酌兩造上開身分、學歷、社會地位、經濟狀況，暨被告2人均為有配偶之人，竟罔顧倫理為不正當交往行為，於上述4個月期間內，即密集單獨會面達7次，且為親吻、擁抱、撫摸等親暱舉止，甚至有為性交行為，故認原告請求慰撫金以50萬元為適當。

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