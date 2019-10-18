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行菩薩道的佛光修行者　張淑芬致力把愛送出去

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▲台積電慈善基金會董事長張淑芬女士，在佛光山南台別院以講題「把愛送出去」，為與會民眾講述企業推動社會公益，建立良好企業形象、推廣道德倫理，承擔企業社會關懷之必要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台積電慈善基金會董事長張淑芬女士，在佛光山南台別院以講題「把愛送出去」，為與會民眾講述企業推動社會公益，建立良好企業形象、推廣道德倫理，承擔企業社會關懷之必要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「能在觀世音菩薩生日在這裡和大家相聚，這是一個緣分，也是一份加持。」台積電慈善基金會董事長張淑芬女士，於10月17日晚間應邀在佛光山南台別院2019共生吉祥講座，以講題「把愛送出去」，為與會民眾講述企業推動社會公益，建立良好企業形象、推廣道德倫理，承擔企業社會關懷之必要性。

講座由台南市政府和佛光山人間大學主辦，台南市工商發展投資策進會、人間大學台南分校和佛光山南台別院攜手合作。台南市長黃偉哲伉儷、副秘書長王揚智、佛光山台南區總住持滿舟法師、國際佛光會世界總會副總會長劉招明伉儷、台南市工商策進會代理總幹事黃國照、嘉義市副市長陳淑慧、台南市商業會理事長徐國潤、曾子南文化基金會董事范思筠等多位來賓及現場近千位民眾蒞臨聽講。由張淑芬娓娓道來如何在第一線串連各方愛心為弱勢與急難民眾伸出援手。

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滿舟法師引言表示，佛光緣不可思議，張女士21年前（1998年）跟隨大師前往泰國恭迎佛牙舍利，因佛牙因緣與佛光山結了綿延不斷的佛光緣。2011年，張女士把她多年創作的油畫作品，首次舉辦的公開個展，在佛陀紀念館展出，再度與佛牙相遇，並把49幅作品全數捐給佛陀紀念館籌建義賣，讓更多非佛教徒有機會與佛教結緣，以因緣串連因緣，讓法脈綿延不斷。張女士學習佛陀的慈悲與智慧，公益足跡遍及全台，她說：做公益是為了把福報分享給別人，不覺得自己在幫助別人，而是別人幫助他成長。希望大家都發願，每日把歡喜布施給別人、把快樂分享給大眾，讓社會充滿祥和之氣。

「人生就如一幅畫，如何揮灑色彩，是自己的責任。如果每個人都做一點慈善，相信台灣一定會更好。」張淑芬以牛津大學理察德貢布里奇教授對於佛教的11項心得分享自身體悟，做事情找出自己內在根源去除無明，學習慈悲智慧，放小自己才能看到外面的大世界，了斷慾望雖然不容易但是可以嘗試減少慾望。花蓮地震在第一線的震撼與感動，也讓自己學習接受無常。不讓愛心綁架他人，願學習周到的智慧在隨順眾生中自利利他、學習轉念、感恩因緣、發現本心自性。

▲台積電慈善基金會董事長張淑芬女士，在佛光山南台別院以講題「把愛送出去」，為與會民眾講述企業推動社會公益，建立良好企業形象、推廣道德倫理，承擔企業社會關懷之必要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

張淑芬提到幫助別人是為了分享福報，然而，得到的卻比分享出去的多太多。台積電慈善基金會從事社會公益、孝道推廣、偏鄉醫療、惜食推廣、花蓮賑災與偏鄉教育等種種努力過程，與各地方政府及企業善緣相互成就的成果。

「感謝佛光山非常大器！」，張淑芬感到家庭倫理漸漸變淡，因此在基金會特別推廣孝道，當時佛光山的教材部分有宗教內涵，張淑芬覺得不方便全部使用，如常法師告知可以依需要選用教材，不用掛名沒有關係。教育部的「心」文化計畫，與國教署合作發放2.8 萬本孝道教材，並著手培訓孝道師資與志工等。「學會轉念，人生處處都是道場，你不一定到哪裡，活在當下就是修行。」

偏鄉醫療方面，盼透過智慧型醫療設備，提出照護人力不足的解決方案，與豐原醫院整合開發出「遠端關懷設備與系統」，與苗栗醫院共同開發智慧照護系統，並捐贈牡丹偏鄉建置多功能復健中心。此外，張淑芬很感謝裕隆集團已故董事長嚴凱泰，生前捐贈5台無障礙運輸能力的多用途車輛，改善台東偏鄉獨居老人就醫交通。惜食推廣方面，台積電慈善基金會與奇美食品、桂冠、新東陽等愛心食品廠合作，為18個弱勢據點提供送餐服務，張淑芬董事長呼籲，盼能有更多食品業者加入，提供更多格外品給需要的人。

台南市長黃偉哲表示，非常感謝張淑芬董事長和大家分享許多愛的故事和力量，也十分感謝南台別院提供這麼好的場地，讓參與的大家舒適地享受這場講座。台灣從社會、政府、企業、家庭、人民，每個人除扮演好自己的角色，並將自己多一份的力量付諸行動，不同的力量結合在一起，把愛傳出去，讓臺灣社會多一些正面和美好，聚沙成塔的力量讓社會更安定。

▲台積電慈善基金會董事長張淑芬女士，在佛光山南台別院以講題「把愛送出去」，為與會民眾講述企業推動社會公益，建立良好企業形象、推廣道德倫理，承擔企業社會關懷之必要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市工商策進會代理總幹事黃國照指出，台樍電慈善積金會「一萬一戶急難救助」的送愛計畫，幫助了許多弱勢家庭和需要幫助的人。國際佛光會世界總會劉招明副總會長表示，星雲大師說過慈悲沒有敵人，慈悲的代表就是觀世音菩薩，張淑芬董事長帶動企業推動社會慈善，以行動實踐取之於社會用之於社會，就是菩薩行。陳秋琴校長呼籲現場來賓應效法張董事長把愛傳出去的精神，響應社會慈善。

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