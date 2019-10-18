人夫帶2歲寶！餵食「紅豆餅x4+保久乳」她崩潰白眼　網幫腔逆轉：是好事

▲原PO請老公去帶小孩回家。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

請老公幫忙顧小孩，媽媽們都要有一個超大顆的心臟。一位人妻日前就請老公去接小孩，她帶晚餐回家時，發現小朋友竟然已經吃掉4個紅豆餅加1瓶保久乳，「請問一個未滿3歲的孩子可以吃這麼多嗎？」最後忍不住翻白眼，要網友提供「料理老公」的方式。沒想到許多人紛紛為男方說情、逆轉局勢。

「這是媽媽取暖文……」這位女網友在臉書《爆怨公社》貼文，說她因為比較晚下班，就請老公傍晚的時候先去接小孩，「結果等我下班帶著晚餐回到家，小孩竟然已經吃了4個紅豆餅！還喝完一罐保久乳！」

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原PO相當崩潰，「請問一個未滿3歲的孩子可以吃這麼多嗎？請問晚餐不用吃了嗎？」最後這位媽媽還請網友提供料理老公的方式，「急！線上等」，並附上一個翻白眼的表情符號。

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▲原PO回家，發現小孩吃了4個紅豆餅+保久乳。（示意圖／Pixabay）

不過看到貼文後，就有許多人認為，「其實小孩要吃都可以，我很羨慕妳小孩能吃這麼多因為我小孩都吃很少，吃飽了什麼都不吃」、「至少妳老公有餵他吃東西，不是放任孩子餓」、「3歲4個，真心稱讚食慾真好」、「食慾很好，比不吃好哦」、「吃啊，小孩肯吃就好。」

還有網友直呼，「給爸爸帶標準要降低，小孩有呼吸就好」、「說真的拜託老公照顧的小孩，我只要求回家時看到小孩沒流血、會跳、會跑這樣就好了」、「爸爸應該有認真選過了，可能小孩下課肚子餓爸爸捨不得，還好爸爸不是丟餅乾飲料給小孩，我覺得還不錯」、「剛開始我也會很生氣，怎麼可以給孩子吃太多點心，後來覺得孩子還活著就好」

有人則是給建議，「在營養方面，紅豆餅等於碳水化合物，保久乳等於蛋白質，差青菜水果類還沒攝取，其實也還好啦，如果小孩還吃得下，就再吃點青菜，吃不下的話，一餐兩餐別太計較啦！」

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