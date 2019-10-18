白目買家「約等一下」被拒！下秒3連句狂噴：爛死了　她霸氣撂話：林北不賣

▲買家的態度讓人相當傻眼。（圖／翻攝自pakutaso、爆怨公社）

記者林昱萱／綜合報導

這種買家未免也太誇張了吧！一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文分享一段經歷，對方超囂張的語氣，讓原PO感到相當傻眼，氣得直呼「這種『客』我擔待不起！」。

從原PO貼出的截圖畫面可見，對方先是跟她約了面交，而當原PO回應：「請問要約什麼時候呢？」對方僅僅回了一句：「等一下」，而原PO則回應：「確定好時間記得告知我一聲噢！」怎料，對方竟然回應：「你看不懂嗎？我說等一下面交」，而這時原PO依舊好脾氣地回答，「等一下沒辦法噢！面交要提早兩天」。

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▲原PO霸氣回應。（圖／翻攝爆怨公社）

更誇張的是，買家在原PO的好心提醒後，竟然開始瘋狂連三罵，「不是說可面交，可在哪裡？」、「爛死了還敢賣那麼貴」、「這種服務態度一定沒生意」，超惡劣的語氣與囂張的態度，讓原PO也氣得回應：「謝謝您的指教噢！林北不賣最大啦！」

貼文一出，立即引發不少網友熱議，紛紛留言表示，「到底是多急」、「超討厭臨時約的面交，老娘的時間又不是你控制的，你說交就交喔」。

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