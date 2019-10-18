聲援香港電競選手！3美男大生賽中「舉9字口號」　被禁賽半年

▲電競選手在比賽中展示標語。（圖／翻攝自youtube）

記者鄭思楠／綜合報導

繼有香港電競選手因在卡牌遊戲《爐石戰記》（Hearthstone）高呼「光復香港，時代革命」被禁賽6個月後，美國暴雪娛樂周二（15日）宣佈，3名美國男大生因在8日舉行的美國大學生冠軍賽中，打出「還香港自由，抵制暴雪」的標語，被罰禁止參賽6個月。

被禁賽的3人分別是19歲大學生凱西•錢伯斯、科溫•達克及托林•賴特，他們當天在打出標語前，敗局已成，即將輸掉比賽。舉起標語後不久，比賽直播隨即中斷。據了解，3人此舉是聲援同樣被禁賽的香港電競選手「Blitzchung（聰哥）」。

暴雪娛樂指出，除了禁止3位男大生禁賽6個月，還同時禁止他們參加暴雪官方及第三方活動。聲明中還表示，每個人都可以在表達自己意見的地方分享自己的觀點，但遊戲比賽直播的應是關於比賽的內容。

此前，卡牌遊戲《爐石戰記》（Hearthstone）大師職業賽6日賽後，香港爐石選手blitzchung贏得勝利，在受訪時戴上防毒面具，大喊8字口號，之後就結束了採訪。

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