聲援香港電競選手！3美男大生賽中「舉9字口號」　被禁賽半年

繼有香港電競選手因在卡牌遊戲《爐石戰記》(Hearthstone)高呼「光復香港,時代革命」被禁賽6個月後,美國暴雪娛樂周二(15日)宣佈,3名美國男大生因在8日舉行的美國大學生冠軍賽中,打出「還香港自由,抵制暴雪」的標語,被罰禁止參賽6個月。

被禁賽的3人分別是19歲大學生凱西•錢伯斯、科溫•達克及托林•賴特,他們當天在打出標語前,敗局已成,即將輸掉比賽。舉起標語後不久,比賽直播隨即中斷。據了解,3人此舉是聲援同樣被禁賽的香港電競選手「Blitzchung(聰哥)」。

暴雪娛樂指出,除了禁止3位男大生禁賽6個月,還同時禁止他們參加暴雪官方及第三方活動。聲明中還表示,每個人都可以在表達自己意見的地方分享自己的觀點,但遊戲比賽直播的應是關於比賽的內容。

此前,卡牌遊戲《爐石戰記》(Hearthstone)大師職業賽6日賽後,香港爐石選手blitzchung贏得勝利,在受訪時戴上防毒面具,大喊8字口號,之後就結束了採訪。

