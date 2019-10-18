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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／在蘋果對面　三星開了在華「最大」旗艦體驗店

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▲▼ 三星上海開幕。（圖／澎湃新聞）

▲ 三星上海開幕。（圖／澎湃新聞）

《上海》在蘋果對面　三星開了家中國最大的旗艦體驗店

三星在大陸的首家旗艦體驗店18日正式在上海開業。該店位於南京東路步行街，對面即是主要競爭對手蘋果的南京東路店。作為三星在大陸開設的面積最大的頂級線下體驗店，其展示了旗下全系移動智慧終端機產品和5G科技展示，店內打造了集體驗、銷售、服務於一體的一站式零售體系。（澎湃新聞）

《北京》陸9月商品房銷售額達7兆

大陸國家統計局18日發佈今年1~9月房地產開發投資和銷售情況。數據顯示，全大陸開發投資98008億元（人民幣，下同，約新台幣4.3兆），同比增長10.5%，增速與1至8月份持平。其中，住宅投資72146億元，增長14.9%，增速持平。

中原地產首席分析師張大偉指出，拆分單月資料看，9月房地產市場銷售面積達1.733億平方公尺，同比上漲2.9%，銷售額達1.6兆（約新台幣7兆），同比上漲9.4%。（澎湃新聞）

《上海》落戶最高獎勵1000萬人民幣　支援航空航太產業集群建設

為了集聚發展航空航太產業發展，上海臨港新片區將以大型客機和民用航空發動機為核心，加快放寬註冊資本、投資方式等限制，支援具有國內外競爭力的航空航太類機構設立研發中心和投資產業化項目。其中，對實到資本金5000萬元(含)以上的企業，經評定按實繳資本的3%-5%給予獎勵，同一企業最高1000萬元。（澎湃新聞）

《北京》陸國家統計局：豬肉供求關係將逐步緩解

大陸國家統計局18日表示，由於當前非洲豬瘟疫情得到了比好的控制，從中央到地方推出了一系列穩定豬肉生產的政策，隨著政策效果的不斷顯現，豬肉的供求關係會逐步得到緩解，價格經過一段時間會回歸到正常區間。（澎湃新聞）

▼大陸9月CPI按年升幅3.0%，其中豬肉價格大漲69.3%，影響CPI上升約1.65個百分點。（圖／東方IC）

▲▼ 豬肉,豬肉攤,菜市場,非洲豬瘟,香港。（圖／東方IC）

《福建》富貴鳥破產資產拍賣再次流拍　起拍價9.8億無人問津

據阿里拍賣官網18日消息，富貴鳥股份有限公司的應收預付類債券、長期股權投資、存貨等破產資產在打8折二次上架後，再次流拍。此前10月9日的首次拍賣已經遭遇流拍，此次上架的起拍價已經降至2.27億元（約新台幣9.8億元）。曾是「中國真皮鞋王」的富貴鳥，在今年8月26日晚間公告宣佈公司破產，並取消上市地位。（澎湃新聞）

《山東》濟南獲批創建國家人工智慧創新應用先導區

工業和資訊化部近日復函山東省人民政府，支援山東省創建濟南—青島人工智慧創新應用先導區，這是繼上海（浦東）人工智慧創新應用先導區之後，全大陸第二個人工智慧創新應用先導區，在推動人工智慧創新應用方面，濟南走在前列。目前，濟南市從基礎支撐、核心技術到行業應用較為完整的人工智慧產業鏈，產業鏈內規模以上企業100餘家，人工智慧相關產業規模達600億元。（齊魯晚報）

《浙江》首個自主可控5GSA雲網路在浙規模商用

全球首個自主可控的5G獨立組網（SA）雲網路9月底在杭州正式發佈，10月17日再次取得階段性成果，即杭州、寧波、溫州、嘉興四市5G SA網路已具備規模商用能力，這將為其全面規模商用打下堅實基礎。藉助此次效應，浙江將全面推進5G+計劃，通過融合5G+AICDE的創新能力與十大重點領域的應用需求，打造以5G為中心的泛在智慧基礎設施。（人民日報）

《福建》躋身廈門新型研發機構　最高可獲5000萬人民幣補助

據《廈門市新型研發機構管理辦法》，對研發機構按規模分為新型、重大和特別重大研發機構3類進行分類扶持。新辦法對新型、重大研發機構分別一次性給予初創期建設經費補助100萬元、500萬元。在新購科研儀器設備方面，新型研發機構最高補助3000萬元、重大研發機構最高補助5000萬元（非獨立法人機構最高2000萬元）。（廈門日報）

▼廈門風光。（圖／CFP）

▲▼福建省,福建,廈門。（圖／CFP）

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