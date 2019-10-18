女友偷情人夫！同居男拍2人「壞壞片」寄給正宮　她氣炸求償80萬

▲基隆市一名已婚的呂姓男子與一名陳姓女子發生婚外情。（示意圖／取自pakutaso，本案無關）

記者廖安莘／基隆報導

基隆市一名已婚的呂姓男子與一名陳姓女子發生婚外情，陳女明知呂男有配偶，卻於2018年間在她的住處內與對方發生性行為。然而，陳女的男同居人發現後拍下2人在被窩裸體相擁的畫面，再將畫面寄給呂妻。呂妻知情後氣炸提告，要求丈夫和陳女應連帶賠償80萬元。基隆地院認為呂妻的配偶身分遭侵害，因此判2人應賠償10萬元，可上訴。

判決指出，陳女明知呂男有配偶，2018年10月11日卻在陳女暖暖區的住處房間內，在被窩中裸體相擁，發生性行為，過程中被陳女的男同居人撞見並錄影，事後，將錄影畫面寄給呂妻觀看。

呂妻指出，錄影畫面雖沒有錄到2人性器官接觸，但孤男寡女在被窩中相擁，縱使不能證明有發生性行為，也足夠作為通姦、相姦等證據，她表示丈夫與陳女2人已逾越男女正常社交的分際，不法侵害她配偶身分的法益，令她的精神幾乎崩潰，感到莫大痛苦，因此提告請求2人連帶賠償精神慰撫金80萬元。

基隆地院審理時，法官認為呂男和陳女2人衣著不整，互擁於陳女住處房間內，已明顯逾越正常社交禮節範疇之交往行為，嚴重破壞其婚姻生活圓滿及幸福，不法侵害呂妻基於配偶關係身分法益。法官審酌呂男月薪約4萬元，陳女月薪約2萬元，因此判呂妻請求精神撫慰金以10萬元為適當。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

立委輔選韓國瑜高喊「庶民選總統！」 下一秒…假牙疑似噴飛

詐騙老招竟管用！假檢稱「涉嫌恐嚇取財」 她慘被騙130萬

上個月「搭霸王車」新北到宜蘭 這個月又吃冰不付錢！判拘役90天