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用琴鍵譜出生命樂章的華裔鋼琴演奏家─羅婷元

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【北美訊】

俗話說，「學琴的孩子，不會變壞」。去年剛取得南加大「鋼琴演奏碩士」的音樂家，羅婷元，用琴鍵譜出生命樂章，年紀輕輕就有很好的成就，她不僅在世界各地表演，今年十月二十日，更將在加州灣區舉辦音樂會，歡迎喜好古典樂的民眾，前來欣賞。

羅婷元，出生音樂世家的她，從六歲就開啟學琴之路，後來又在中國考取「中央音樂學院鼓浪嶼鋼琴分校」 及「星海學院」，最後來美就讀南加大，在學期間並受邀請，回到廈門音樂廳演奏。不只受邀在中國表演，羅婷元也很榮幸地在音樂菁英嚮往的舞台─南加大的「紐曼音樂廳」演出，琴藝高超的羅婷元，不僅在「Montecito 國際音樂節」獲得第二名，更在「美國國際鋼琴比賽」中，奪下冠軍。她當時就特別挑選了富有中國特色的鋼琴作品「皮黃」，讓評委對她印象深刻，更受到主委的邀請，在Winner Concert上演奏這首難得的曲目，除了在鋼琴比賽奪下大獎之外，熱心參與公益的羅婷元，更到「南加大醫院」為病人表演，並在洛杉磯市府舉辦的「關懷遊民」音樂會中擔綱演出。除此之外，羅婷元從南加大畢業之後，也展開鋼琴教學計畫，包括在歷史悠久的「社區音樂與藝術學校」任教，把自己的演出經歷傳承給下一代。

鋼琴演奏家羅婷元表示：「因為我不斷更新我的演出經歷，也會從中學到很多新的知識，我希望把這一部份的經歷，都傳授給學生，讓他們有更多實踐性的教導，也幫助他們在鋼琴技藝上精益求精。」在教學之餘，羅婷元也積極加入了「全國音樂教師協會」及「北加州華人音樂教師協會」，並在協會中擔任榮譽主席的重要職位，負責籌辦各種音樂會及比賽。展望未來，羅婷元表示，她要繼續用琴鍵，來傳達音樂的力量，所以在今年十月二十號晚上，她將在北加南灣的「Norcal Music and Art Center」，籌辦一場「年輕音樂家」音樂會，除了邀請到多位資深音樂家之外，她本人也會親自演出，歡迎民眾免費前往欣賞。

▲籌辦一場「年輕音樂家」音樂會。除了邀請到多位資深音樂家之外，她本人也會親自演出，歡迎民眾免費前往欣賞。（圖／Norcal Music and Art Center提供）
▲今年十月二十號晚上，她將在北加南灣的「Norcal Music and Art Center」，籌辦一場「年輕音樂家」音樂會。（圖／「年輕音樂家」音樂會提供）

【更多資訊】
「年輕音樂家」音樂會地址: 761 E. El Camino Real, Sunnyvale, CA 94087

 
 
 
 
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