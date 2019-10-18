韓國瑜稱高鐵南延盲腸線　蘇貞昌怒：要屏東縣民情何以堪？

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜把高鐵南延線稱作是「盲腸線」，還說若自己當選總統要讓該項政策歸零。對此，行政院長蘇貞昌18日受訪時痛斥，韓國瑜這番說法是亂講一通、信口開河。

韓國瑜傾聽之旅第二天中午來到潮州，與地方人士進行「高捷、高鐵南延座談會」，由於先前交通部已拍板「左營案」延伸至屏東六塊厝，此時辦座談會恐再掀論戰，對此，韓國瑜說「如果韓國瑜當上總統，現在行政院宣布的南延案，我們不同意，我們要重新歸零來思考」。

蘇貞昌18日受訪時回應，當初高鐵規劃的好好的要進入高雄火車站，因為政黨輪替，國民黨的毛治國、葉匡時把它歸零，今天高鐵沒有進入高雄火車站的空間了，好不容易專業評估可以延伸到屏東，也有機會延伸到潮州，結果韓國瑜又信口開河說要歸零，「還把屏東縣講成是盲腸縣，要縣民情何以堪？」

蘇貞昌痛斥，韓國瑜講這種話的時候，身邊站著國民黨屏東縣黨部主委和國民黨立委參選人，居然容忍韓國瑜說這種話，韓國瑜當初還派秘書長到場聽高鐵南延解說，當時秘書長表達完全開放態度，現在韓國瑜又不認帳，根本是前言不對後語，「之前是不負責任市長，現在是不負責任總統候選人，沒有遠見，只是信口開河、亂講一通，不知道怎麼評論他。」

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