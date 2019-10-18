英鎊狂升！匯價創近4個月新高　換新台幣5萬損失超過2千元

▲ 英鎊不斷升值。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

英國脫歐協議達成，正面消息激勵英鎊走揚，而根據台銀今（18）日上午牌告的現金賣出匯價，英鎊來到40.28元，相較今年9月匯價，如今換新台幣5萬會少拿到55元英鎊，等於口袋蒸發了超過新台幣2000元！

英國首相強生（Boris Johnson）昨（17）日在推特上表示，英國和歐盟已經達成了「全新的」英國脫歐協議；歐盟主席榮克（Jean-Claude Juncker）也在推特上表示，歐盟與英國已經達成一項公平、平衡的協議，並且證明雙方可以有解決方案。

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受到脫歐協議達成激勵，英鎊匯率應聲走揚。根據彭博即時匯率，英鎊目前來到1.1126美元兌1英鎊，是今年8月23日匯率1.1144美元兌1英鎊以來新高。

台銀今（18）日上午牌告的現金賣出匯價顯示，目前英鎊匯價為40.28元，來到今年6月28日匯價40.3元以來的高價。

如要換新台幣5萬元，今天的匯價可以換到1,241元英鎊；但如果是以9月3日的匯價38.57元來計算，當時可以換到1,296元英鎊，足足就少了55元英鎊，等於口袋蒸發了約新台幣2,200元。

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