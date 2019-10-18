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影／周末泡湯！北台連6天濕涼　彭啟明：浣熊颱風帶來共伴效應降雨

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記者黃凱翊／綜合報導

今年第20號颱風浣熊在今(18)日凌晨被命名生成，目前距離台灣南端鵝鑾鼻東南東方約980公里，氣象專家彭啟明在臉書上表示，侵台機率低，但新北市、基隆到宜蘭和花東迎風面容易有地形降雨，類似一般大眾熟知的「共伴效應」。

▲▼浣熊颱風1018生成。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明臉書）

▲彭啟明表示浣熊颱風侵台機率低。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明臉書）

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彭啟明在臉書上表示，目前浣熊正在距離台灣南端鵝鑾鼻東南東方約980公里，以每小時13公里速度往西進行，不過移動速度不快。預計未來發展過程中，將會受到東北風影響，環境風場不利於颱風發展，強度會減弱，加上導引氣流偏弱，最有可能會往巴士海峽偏呂宋島附近海域方向前進，大幅減弱消散的機會很高，對台灣較無直接的影響。

雖然浣熊颱風不會直接接近台灣，不過要留意當颱風接近巴士海峽南方接近呂宋島時，外圍較為暖濕水氣將北上，將會讓台灣東部及東北部水氣增加，周六晚上到周日一，可能會配合上東北風，在東北部的新北市、基隆到宜蘭，或花蓮台東迎風面容易有地形降雨，彭啟明表示，這就「有點類似大家常常熟知的『共伴效應』，只是降雨強度應該沒像大家記憶中釀災的共伴效應個案那麼強」，只要稍微留意這變化即可。

彭啟明說，今(18)日仍維持北部稍涼的東北風天氣，有些地形的短暫雨，周六晚上到周日一北東水氣稍多，偶有局部陣雨，中南部相較之下天氣仍較穩定，只是需稍微留意空氣品質，下周仍維繫東北風型的天氣，短期內尚未有太大改變。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」指出，由於輻射冷卻效應影響，今晨4點左右，新北市新店僅16.9度。明日至下週四(19至24日)受東北風影響，水氣增多；整體而言、北台灣再轉濕涼；北部、東半部有局部短暫雨的機率，北海岸、北部山區及東北部降雨較明顯；中南部仍為晴時多雲，白天微熱、早晚涼；午後南部山區有局部短暫降雨的機率。

►欸！欸欸欸！你來一下你來一下～

▼浣熊颱風潛勢路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲▼潛勢路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局）

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