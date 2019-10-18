蔡想想有口福了！鄭朝方特製寵物漢堡　蔡英文肯定企業結合小農

▲鄭朝方、蔡英文體驗DIY寵物鮮食。（圖／翻攝鄭朝方臉書，下同）

記者黃巈禾／綜合報導

總統蔡英文15日在民進黨新竹縣立委參選人鄭朝方的陪同下，前往竹東阿金姐工作坊，體驗手做寵物鮮食給毛小孩。鄭朝方也特別特製寵物漢堡排要送給蔡英文的愛貓蔡想想，蔡英文大讚好貼心，並肯定企業結合小農。

鄭朝方透過臉書表示，毛小孩雖然沒有選票，但也是我們的一份子，也是需要有人幫忙發聲，「我一直相信善美的力量，會互相吸引、互相聚集，凝聚成更大的力量改變世界。」

鄭朝方指出，除了邀請蔡英文到寶山之外當大來賓外，也帶她來到竹東阿金姊工作坊，參觀農業加工、地方創生、社會企業、新創產業四者的結合，一同體驗手工DIY「想想特調漢堡排」和「神氣蘿蔔」，並請蔡英文把特調漢堡排轉交給蔡想想。

鄭朝方提到，「想想特調漢堡」是由在地青年自創品牌「毛大廚」研發的寵物漢堡排，「神氣蘿蔔」則是結合社會企業與拙茁家園慢飛天使栽種的洛神花及人蔘蘿蔔，再加上阿金姊的醃漬技術，希望蔡英文可以神氣滿滿的繼續下一站。

鄭朝方提及，蔡英文鼓勵他，要繼續當一個貼心又溫暖，為弱勢發聲的政治工作者，繼續串聯各界的力量，改變新竹縣、改變台灣，蔡英文的鼓勵，他牢記在心，會一直堅定「新方向」。

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