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勾勒孩子遊戲場天堂　《共玩世代》系列工作坊開跑

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▲台南市工務局推出《共玩世代》系列工作坊，邀請相關領域專家學者、兒童及家長參加，共同腦力激盪，勾勒孩子未來心中的遊戲場天堂藍圖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市工務局推出《共玩世代》系列工作坊，邀請相關領域專家學者、兒童及家長參加，共同腦力激盪，勾勒孩子未來心中的遊戲場天堂藍圖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

公園內遊樂場跳脫傳統罐頭式遊具，台南市長黃偉哲聽到廣大孩童家長的心聲與期待，未來將在安平港濱歷史公園，推出台南首座結合民眾參與的示範性共融特色遊戲場。

工務局前置作業推出《共玩世代》系列工作坊，特別邀請相關領域專家學者、兒童及家長參加，共同腦力激盪，勾勒孩子未來心中的遊戲場天堂藍圖。台南市目前已經有大恩、明和、水萍塭等特色公園，市府未來將持續致力於在各公園中導入特色及共融遊具；為了讓遊戲場的設置更加符合民眾需求，並打造安全、創意、舒適、好玩的戶外遊戲空間。

▲台南市工務局推出《共玩世代》系列工作坊，邀請相關領域專家學者、兒童及家長參加，共同腦力激盪，勾勒孩子未來心中的遊戲場天堂藍圖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局預計於11月3日在安平區育平里活動中心舉辦「專家學者工作坊」、11月23、24日在安平港濱歷史公園及育平里活動中心舉辦「兒童參與遊戲工作坊」。即日起開始受理報名，「專家工作坊」報名期間至10月25日止、而「兒童參與遊戲工作坊」於11月8日截止報名。

11月3日工作坊中，將邀請「共融式遊戲場」、「兒童心理」、「幼兒發展」、「身心障礙」和「治療復健」相關的專家學者進行經驗分享，也邀請15位對特色公園有興趣的民眾一起腦力激盪，想像未來的特色公園藍圖。另外11月23、24日的兩場「兒童參與遊戲工作坊」，每場次將邀請20組家庭參加，每組家庭人數4人，分為幼兒組（4-6歲）及國小組（7-12歲）兩大組。活動也特別邀請到擁有豐富兒童互動劇場經驗的「陸爸爸說演故事劇場」帶領大家徜徉於遊戲世界中發揮創造力，更將協助孩子們將想像轉化為基地手作創意。

工務局表示，為了提供參與民眾更加完善的活動品質，在活動前特別安排總共10場「孩子王培訓工作坊」，透過專業知識培訓、兒童互動演練及實地操演，未來在活動中面對孩子們的情緒及心理反應時，也能以客觀的角度適時給予引導及回應，並協助現場孩童之需求。

歡迎有興趣的民眾線上報名，因「兒童參與遊戲工作坊」名額有限，報名如未獲選，仍歡迎至現場參觀。此外，每組參加民眾將有機會獲得1份神秘小禮物，請各位爸爸媽媽阿公阿嬤帶著你們的孩子一起來揮霍想像，勾勒孩子心中的遊戲場天堂。詳細活動及報名資訊請至活動官方網站：https://a0938106358.wixsite.com/playground-workshop

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