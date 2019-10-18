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川普政府致函500大企業挺台！　鼓勵強化與台貿易投資關係

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▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲ 台灣與美國關係持續升溫。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

繼台灣成為亞洲第一個可輸銷芭樂（番石榴）至美國的國家消息傳出後，美國國務院、商務部及農業部聯手致函美國500大企業，鼓勵強化與台灣的貿易投資關係。對此，美國官員表示，相信經貿往來是增進美台雙邊關係的一大關鍵。

根據《中央社》取得的消息，美方政府在信函中強調美台關係緊密，並提及台灣是美國第11大貿易夥伴、第9大農業出口市場，就連赴美的留學生也名列全球第7，且旅客享有免簽入境美國待遇。

該份信函是由美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）、美國商務部主管全球市場代理助理部長史宜恩（Ian Steff）及美國農業部海外服務署署長艾斯里（Ken Isley）共同簽署，3人期盼未來美台之間能有更深一層的經濟文化關係，也相信經貿往來會是增進雙邊關係的一大關鍵。

事實上，今年是美台《台灣關係法》簽署40周年，在駐美代表處10日晚間的國慶酒會當中，民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的「中華民國(台灣)總統蔡英文閣下」信函也對美台關係給予正面評價，強調美台數十年的關係係難以撼動，而美國在台協會主席莫健（James F. Moriarty）則直說，2019年是美台關係的關鍵一年，經貿等方面的互動都有所進展，重申美國政府肯定台灣擁抱的民主制度。

►台美關係佳　美國聯邦公報預告「台灣芭樂准入」！成全球第2國
►亞洲第一！台灣芭樂外銷美國即日起生效　版圖擴至全球11國

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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