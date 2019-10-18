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強生拚脫歐搶政治雙贏！唐寧街拉攏工黨妥協　國會19日最終決戰

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▲反對脫歐的英國民眾在倫敦議會大廈外抗議示威。英國脫歐替代方案繼續被否決。（圖／路透社）

▲ 英國國會19日將表決新版脫歐協議。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國首相強生（Boris Johnson）17日宣告與歐盟達成新版脫歐協議。衛報分析，英國政府現在把目光放在為強生操作出政治雙贏的局面，一條路是新版脫歐協議19日獲得議會支持，成功帶領英國脫歐，另條路則是提案被否決、違背意願提出延後脫歐的申請，這也將帶給他一個鮮明的立場，也就是他想帶著英國朝著脫歐的方向走，但卻被那群頑強的議員們阻止。

▲▼ 英國脫歐,愛爾蘭、北愛爾蘭邊界。（圖／路透）

▲ 儘管北愛爾蘭已表態不支持強生的新協議，但對他們來說，更不喜歡硬邊界。（圖／路透）

脫歐新協議19日將送交英國國會下議院特別會議進行表決，一旦通過後，才能順利於月底完成有協議脫歐。外界預測，沒有了北愛爾蘭民主聯盟黨（DUP）的支持，這場投票將會是個嚴峻考驗，而強生若想在沒有民主聯盟黨少數議員支持的情況下獲勝，必須要說服歐洲研究小組（European Research Group）強硬派成員，也要爭取工黨的支持。

▲▼ 英國脫歐派大將法拉吉（Nigel Farage）。（圖／路透）

▲ 英國脫歐派大將法拉吉（Nigel Farage）預計當地18日發表演說，料將高呼「背叛」，且把矛頭指向保守黨。（圖／路透）

強生的政治秘書克魯格（Danny Kruger）已開始接觸工黨議員，隨著19日國會表決登場，唐寧街也暗示會在工人權利及其他工黨議員關心的議題上做出讓步。分析指出，儘管強生是在做出部分讓步的情況下談成脫歐協議，但現任英國政府相信，本周取得的進展將有助於說服大多數的脫歐選民，也就是強生是支持他們的。

▲英國首相梅伊（Theresa May）。英國脫歐。（圖／路透社）

▲ 前首相梅伊（Theresa May）曾提出北愛爾蘭邊境保障措施，但被國會否決。（圖／路透社）

事實上，強生所提出的新脫歐協議，是以舊協議為主體，針對特定細節等內容做調整。衛報指出，最具爭議的愛爾蘭「邊境保障措施」（backstop）被換掉。

根據強生版本的協議，儘管北愛爾蘭屬於英國關稅領域的一部分，但北愛仍適用特定歐盟規則，並於2020年12月過渡期結束時投票決議未來4年是否繼續採用這種模式。新協議規定，北愛出產的商品產地要標註「來自英國」，英國政府可徵收增值稅（VAT）；此外，未來將成立監督北愛規章運作的工作小組，每月由英國、歐盟雙方共同召開會議。

一旦下議院選擇封殺新版協議，根據先前國會通過的法律，強生必須致函歐盟，提出順延脫歐時限至2020年1月底的要求。只不過，歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）先前就已提到，雙方達成協議也意味著脫歐時間點不必再度延後。

►脫歐最新／英首相強生開心宣布：最新脫歐協議已經達成

►脫歐硬仗19日登場！強生從政最大賭注　議會「關鍵61票」決定英國未來

▼ 外媒分析，在國會19日的表決當中，強生需要取得320票才能取得過半讓新協議過關。（圖／路透）

▲▼英國前外交大臣、著名保守脫歐派強生（Boris Johnson），也是下屆首相熱門人選。（圖／路透）

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