強生拚脫歐搶政治雙贏！唐寧街拉攏工黨妥協　國會19日最終決戰

▲ 英國國會19日將表決新版脫歐協議。(圖/路透社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

英國首相強生(Boris Johnson)17日宣告與歐盟達成新版脫歐協議。衛報分析,英國政府現在把目光放在為強生操作出政治雙贏的局面,一條路是新版脫歐協議19日獲得議會支持,成功帶領英國脫歐,另條路則是提案被否決、違背意願提出延後脫歐的申請,這也將帶給他一個鮮明的立場,也就是他想帶著英國朝著脫歐的方向走,但卻被那群頑強的議員們阻止。

▲ 儘管北愛爾蘭已表態不支持強生的新協議,但對他們來說,更不喜歡硬邊界。(圖/路透)

脫歐新協議19日將送交英國國會下議院特別會議進行表決,一旦通過後,才能順利於月底完成有協議脫歐。外界預測,沒有了北愛爾蘭民主聯盟黨(DUP)的支持,這場投票將會是個嚴峻考驗,而強生若想在沒有民主聯盟黨少數議員支持的情況下獲勝,必須要說服歐洲研究小組(European Research Group)強硬派成員,也要爭取工黨的支持。

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl