YouBike 2.0 進入台大！　11月在校總區、水源校區都騎的到

▲ YouBike2.0 將進駐台大校園。（示意圖／資料照）

記者崔至雲／台北報導

新世代的 YouBike2.0 將進駐台灣大學校園！台大表示，校方和台北市政府交通局合作「台北市公共自行車租賃系統營運管理-YouBike2.0試辦計劃案」，預定於108年11月，在台大校總區、水源校區、長興宿舍區等區域館舍周邊提供共享自行車運具，將有助於減少校內私人自行車廢棄與閒置數量，也讓城市綠色運輸服務網更加便捷。

台北市公共自行車YouBike從2012年上路至今，已在北市設立400個站點，微笑單車公司提出「YouBike2.0」升級計畫，預計推出「輕樁」版YouBike，北市交通局日前也指出，近期將試辦，且地點就選在公館。

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▲YouBike2.0 。（圖／台北市交通局提供）

台大總務處事務組為讓校園內使用者更能了解YouBike2.0，將在今（18日）下午2點到4點，在行政大樓第一會議室舉辦說明會，公布相關細節，屆時也將有最新版的YouBike2.0車輛讓師生們先睹為快。

北市交通局指出，YouBike2.0車輛外觀將採珍珠白加上黃的色系，租借方式除了電子票證還提供QR code掃碼，單車所附的「車機」為太陽能供電，提供租借，通訊、文字顯示功能，民眾只要透過操作車機即可完成租借，雖無需再設置機台租借，但仍有輕樁車柱，車柱採太陽能供電設計。



