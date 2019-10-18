境外包機門檻降低才半個月！　南韓霸氣包下19架次直飛花蓮

▲交通部爭取花東的國際定期包機，獎助地勤費50%。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者胡順惠／台北報導

為鼓勵航空公司及旅遊業者提高花東地區境外包機力道，觀光局9月底修訂「交通部觀光局推動花東永續旅遊境外包機來臺獎助要點」，將申請客座數門檻由每架次100人座降為50人座、提高每架次獎助金額協助補貼降落費及地勤費等。觀光局表示，修訂要點後，馬上吸引航空公司包機來花蓮，10至11月期間共19架次，盼為花東觀光帶來新動能。

觀光局說，修訂要點是基於長期關注花東觀光產業發展，希望能吸引國際包機直航花東，修訂內容包含申請客座數門檻由每架次100人座降為50人座、提高每架次獎助金額協助補貼降落費及地勤費、延長獎助要點截止日至109年底，每架次客座數高於5成的入境包機旅客，超過5成部分，每位旅客仍可補助新臺幣600元。

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觀光局表示，花東地區受限地理位置，容易受鐵公路運輸能量影響，獎勵包機直航是各國鼓勵國際航公司開闢直航班機的慣行做法，加上行政院東部辦公室為協助花東地區觀光發展，自106年起即積極洽商獎助境外包機至花東方案，因此在國家發展委員會支持下，於107年1月9日發布實施包機獎助要點。

要點在9月26日修訂施行。觀光局說，隨即收到航空公司提出10至11月韓國蔚山-花蓮1架次、仁川-花蓮15架次及釜山-花蓮3架次，總共19架次韓國直飛花東的申請案件，顯見該花東包機獎助要點修訂後，確實發揮鼓勵航空公司開出包機直航花東，將國際旅客直送花東地區、造福花東觀光產業功效。

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