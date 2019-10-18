雙倍薪夫送小三300萬買房款　逼妻扛家計再換鎖趕兒離家

記者黃翊婷／台北報導

台北何姓女子不滿葉姓丈夫經常以三字經辱罵，去年3月間還因為外遇揚言要離婚，接著就把她和兒子趕出家門，甚至更換門鎖讓母子倆有家歸不得，這才心寒決定訴請離婚；兩人的兒子也出庭證稱，父親曾傳訊息給一名林姓女子，說要給她300萬元買房，卻要母親負責家中一切開銷費用。台北地院法官認為，葉男多次驅趕妻兒離家，雙方分居一年多都沒有互動，最後裁准兩人離婚。

▲葉男要妻兒交出鑰匙，隔天就把住家門鎖換掉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

何女在判決書中主張，她與葉姓丈夫是在1990年間結婚，唯一的兒子已經成年，但丈夫婚後時常作勢要打人，還會用三字經辱罵，最近這2、3年情況更是嚴重，去年3月間甚至因為外遇揚言要離婚，並在同年4月把她和兒子趕出家門，同時更換住家門鎖，母子倆不得已只能在外租屋居住，回想過去種種遭暴力對待的日子，讓她身心承受巨大的煎熬，因此決定訴請離婚，並要求給付雙方剩餘財產差額半數500萬1110元。

而被指控拋家棄子的葉男反駁，他從來不曾毆打或是辱罵妻子，也沒有外遇、把妻兒趕出家門，「我因為罹患腦中風的關係，會影響到心理，現在仍持續接受治療、心理諮商，並非無意維持婚姻」，自己前半輩子辛苦工作養家，如今生病希望妻兒每月給付1萬元的生活費用，卻遭狠心拒絕，才會導致情緒不穩，加上兒子不願意扶養，只好把房子賣掉支應生活開銷。

▲何女有家歸不得，只好和兒子另外在外租屋生活。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人關）

但兩人的兒子出庭證稱，國中時就曾遭家暴，父親生病期間都沒有在家休息，而是跑去賭博，還多次想動手打母親，「我看過他在手機上和一名林姓女子對話，他說要幫忙支付女子300萬元的買屋款，對話內容很曖昧，還承諾等病養好之後要跟對方在一起」；至於那次被趕出家門，他與母親曾向警察求助，結果父親不但不願意開門，還要求他們交出鑰匙，隔天就把門鎖換了。

由於兒子證實2008年間父親開口要求母親負擔家中一切開銷，自己則負責房貸，還要母子倆每月支付1萬元供他個人花用；台北地院法官認為，葉男在2018年留職停薪前每月收入是何女的兩倍，卻讓妻子長期獨力負擔家用開銷，況且房貸早在2015年間就清償完畢，可見他並未體諒妻子多年來共同經營家庭的艱辛，還自恃是房屋的所有權人，驅趕妻兒離開，並私自將房子賣掉，全程絲毫未見尊重之意，考量到雙方自2018年3月分居至今都沒有互動，早已沒有夫妻之實，整起事件應歸責於男方，最後裁准女方的訴求，判兩人離婚，男方還得支付475萬5186元的費用。