韓國瑜喊廢一例一休　蘇貞昌痛斥：為反對而反對的總統候選人

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜17日喊出若當上總統，就要廢除「一例一休」，引起熱烈討論。行政院長蘇貞昌18日受訪時再度反擊開嗆，痛斥韓國瑜不負責任喊廢除，而且又沒有具體方案。





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

韓國瑜近日南下屏東展開「傾聽民意」之旅，面對一名支持者提到，希望廢除一例一休，他回應「一定會重新檢討」。他表示，一例一休實施這一段時間以來，企業主跟勞工朋友怨聲載道，「所以我再重申一遍，如果有機會當中華民國總統，我會主動廢除一例一休」。

蘇貞昌17日受訪時回應，當初審查一例一休的時候，國民黨主張不只一例一休，而是要兩例，現在各種需要再改進的地方，大幅改進，不是韓市長隨機喊喊，更不是一個總統候選人到每個縣市都喊要蓋機場、辦賽車，最後都跳票，全國同胞都看得清清楚楚。

18日再度接受媒體訪問，蘇貞昌重申，一例一休當時是希望好好照顧勞工，國民黨當時要兩例，面對法施行的時候碰到窒礙難行的地方，自己跟前行政院長賴清德都有大大解套，希望從寶貴經驗中，看到蔡總統一方面照顧勞工，一方面也替資方創造雙贏，整個過程越來越往好的方向走。

話鋒一轉，蘇貞昌再度對韓國瑜開嗆，「不是像韓國瑜不負責任喊廢除，什麼方案都沒有，沒有具體方案，就是什麼都反對，為反對而反對的總統候選人。」

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