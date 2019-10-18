毛孩清晨腸炎！她一開燈…枕邊人胳膊沾穢物　0怨言「起床善後+清洗」暖炸

▲原PO因為一件小事，被另一半暖翻。（示意圖／PEXELS）

網搜小組／鄺郁庭報導

「一件小事，看出一個人的樣子」，一名女網友日前匿名在《Dcard》發文，說她的另一半清晨一點才下班到家，睡不到2個小時，2人就被一股清涼感冷醒，「原來是毛孩身體不適，把晚餐飼料全部未消化的吐出」。而且因為毛孩很喜歡另一半，睡覺也睡一起，不偏不倚吐了閃光整個胳膊都是。

原PO說，當時她睡在外側，另一半無法動彈，所以只好把她叫醒，「開了燈後，我看見你的反應不是生氣，不是無奈，而是一臉擔心毛孩的身體，然後一邊與我分工。」因為毛孩持續在吐，原PO邊安撫、邊擦拭地上的嘔吐物，閃光則是起身稍微清理身體，接著就拿沾滿嘔吐物的棉被去廁所清洗、脫水並曬起來。

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女網友表示，對方回到房間後，看到另一件厚的被子也沾到，就馬上跟原PO一起清被子，她捧著乾淨部分，閃光則清洗沾汙的一角。「這是在微小不過的生活瑣事，只是從這件事可以看出一個人的樣子」，原PO感動直呼，對方可以選擇不爽，因為剛下班、剛睡著就被吵醒，還被吐一身。

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▲原PO閃光被吵醒後，完全沒有不滿。（示意圖／記者黃克翔攝）

「你可以選擇不爽，才剛下班剛睡著就被吵醒還被吐了一身」、「你可以無視一切，因為這是我養的狗不是你的狗」、「你可以沒任何情緒，就冷眼看著我獨自清理」，但對方卻「主動」、暖心地陪著她善後，讓原PO直呼「真的很幸運，我能遇到你，謝謝。」

事後原PO也補充，已經有帶毛孩去看獸醫，「狗狗只是單純腸炎，沒有發燒，體力充沛食慾也很好。不過因嘔吐今天禁食了整天，醫生說晚上可以進食」，請大家不用擔心。

超暖的日常讓網友也很感動，「有養毛孩的都知道對毛孩的態度跟方式，真的可以看出一個人的個性，很棒的男生」、「好男人，你們要幸福哦」、「可以嫁！祝你們幸福」、「小事真的能看清一個人，好甜」、「真的，未來有孩子了，或者長輩、家人生病時，把屎把尿，不抱怨默默付出愛，一起面對承擔後果，都是從小地方就看得出來。」

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