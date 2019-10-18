幕後／韓國瑜暫定11/5訪美3方案曝光　內部多數贊成鎖定華盛頓、紐約

▲韓國瑜4月出訪美與僑胞見面。（資料照／記者徐政璿攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜10月15日正式請假，展開競選2020總統的傾聽之旅，準備從屏東出發一路北上。根據《ETtoday新聞雲》掌握最新消息，韓陣營內部多數贊成韓國瑜訪美，目前暫定11月5日出發，但因為民調仍處於落後狀態，訪美行程恐遭壓縮，討論過程中，內部也研擬了三大方案。

據了解，《方案一》的計畫是去程赴東岸的華盛頓、紐約，回程停留在有大量僑胞聚集的休士頓，最後到西岸的洛杉磯和舊金山。《方案二》考量韓國瑜4月份已經以市長身份走訪洛杉磯和舊金山，這兩個城市就不再前往。

至於《方案三》則是最精簡的行程，主要規劃訪問的地點有兩處，一為華盛頓，另一為紐約，整個訪美行程會壓縮在7天內，韓國瑜就會回台繼續全力拚大選。

「華盛頓、紐約這兩個城市一定會去」，韓陣營人士透露，依照慣例，總統參選人訪美的時間落在6、7月左右，這次拖到11月已經太晚了，上次韓國瑜以市長身份出訪已經走過一輪西岸，因此幕僚強烈建議此次以東岸行程為主即可，「因為真的沒時間了」，而整個陣營內部也以贊成《方案三》的人佔大多數。

知情人士透露，美國一直以來都站在國家利益的考量，總統大選絕不會單壓一個政黨，況且去年九合一選舉，國民黨奪下15個縣市，美方的策略模式也轉換，儘管仍與總統蔡英文維持良好關係以利軍售，另一方面也與國民黨建立聯繫窗口，做好最大的風險控管。

據了解，美國在台協會（AIT）處長酈英傑在8月底訪問高雄市政府訪問後，雙方密集溝通敲定訪美行程，AIT人員在9月底也把韓團隊的行程帶回華府。至於美國在台協會主席莫健18日前往高雄拜會，更是是美方釋出善意的訊號。

對於韓國瑜二度訪美會見官員的層級，知情人士透露，AIT會讓韓國瑜走歷年中華民國總統參選人的「套裝行程」，例如，國務院、國防部、貿易總署、智庫等地，2015年蔡英文以總統選人訪美所拜會的官員，韓國瑜也都會見到。

據指出，韓國瑜陣營內部雖有反對訪美的聲浪，但贊成的人目前佔大多數，反對訪美的聲音認為，韓國瑜請假後回歸「國政對決」才有機會拉抬民調，不必要再花時間到美國走一趟，況且韓國瑜日前受限於高雄市長身份，鮮少有機會到外縣市，「剩下兩個多月拼都不見得拼得贏。」

知情人士說，韓國瑜研究所的指導老師、國政顧問團兩岸顧問蘇起也主張不一定要訪美，畢竟不是只去華府晃一下回來而已，但蘇起並未強烈反對，反而建議韓國瑜提前準備對中、對美的論述，做沙盤推演，字字句句都不容任何失誤。

▼蘇起曾出席韓國瑜國政顧問團的兩岸政策白皮書發布記者會。（資料照／記者洪正達攝）