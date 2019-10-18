布丁加糖漿！他舔一口嚐味「哪A鹹鹹」　一看醬包…印4字超錯愕：八方雲集

▲原PO吃布丁加錯醬。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

布丁是很受歡迎的點心，不只小朋友喜歡，更是男女老少皆宜。一名男網友準備要享用布丁，從冰箱拿出本體，再淋上放在一旁的糖漿包，正要大快朵頤，舔一口卻發現味道不對，拿起醬包查看，上面4個大字讓他超錯愕「拿錯包了」。看到照片後，網友紛紛笑翻，「芙蓉豆腐的概念」、「嗯是焦糖無違和。」

這位男網友在臉書《爆廢公社公開版》上貼出一張照片，文中表示，「從冰箱拿了顆布丁，跟放在旁邊的糖漿包淋上去，準備開始吃」，結果才舔了一口糖漿，就發現吃起來鹹鹹的，原PO這才把醬包拿起來看，發現原來是自己拿錯包，根本不是加糖漿而是醬油膏，「各位想嚐嚐看嗎？」

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▲欸？八方雲集？（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

看看照片，原PO把蛋黃色的布丁倒扣在盤子上，還淋上深棕色的糖漿，看起來就是道完美的點心。但仔細看一旁的糖漿包，上面寫著4個大字「八方雲集」，原來這根本不是什麼糖漿或焦糖，而是吃鍋貼用的醬油膏，發現事實的原PO也忍不住貼出一張笑到哭的表情符號。

看到照片後，其他網友紛紛留言，「變皮蛋豆腐了」、「再配一碗白飯」、「蹦出新滋味，當蒸蛋吃」、「再準備皮蛋、粥，點心變消夜」、「再加點醋就變成『鹹酸甜』」、「再切點蒜頭蔥花辣椒，滴一點香油也好吃」、「然後下次吃鍋貼拿成糖漿包」、「直接變鹹甜粿」、「聽說布丁加醬油等於海膽，我是不知道啦！」

還有人發現，原PO的這包醬油膏竟然已經過期，「夭壽唷，醬油過期了」、「醬包加錯沒關係，重點是醬包還他X過期了」。而原PO事後也在留言處貼出一張照片，說自己把這盤「鹹布丁」吃完了，「拍一張證明沒浪費食物，真心推薦各位可以吃看看，味道真的不錯」、「沒關係，不管怎樣明天都要跑廁所」、「比較像是滷味海帶的味道。」

▼原PO最後還是有把布丁吃完。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

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