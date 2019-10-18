全台首創「刷臉支付」3部曲　台新銀攜手全家結帳更快速

▲台新銀行與全家便利商店攜手合作，導入「刷臉支付」新服務，更能快速完成交易。（圖／台新銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

台新金旗下台新銀行表示，繼ATM刷臉提款服務後，首創「刷臉支付」3部曲，與全家便利商店攜手合作導入「刷臉支付」新服務，讓人臉辨識技術應用與民眾生活更緊密的連結。

金融科技的應用為民眾的金融服務需求帶來便捷，以「人臉辨識」技術而言，除了登入行動銀行、ATM提款及轉帳、迎賓外，現已再進階到「刷臉支付」的功能。

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台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，台新銀行將透過刷臉支付三部曲，逐步揭開刷臉支付的科技面紗；首部曲是先針對台新銀行內湖大樓的員工，即日起推出全台首家銀行刷臉支付體驗活動，員工透過簡單的人臉註冊，就可優先體驗刷臉付款的科技感。

二部曲將於近期結合萬聖節活動，與全家便利商店合作推出「刷臉支付快閃活動」，體驗刷臉支付之餘，還能將應景的萬聖節商品帶走；三部曲則是將刷臉支付功能結合全家自助結帳機，民眾未來在全家便利商店自助結帳時，透過刷臉就能快速完成交易。

一名參與刷臉支付首部曲體驗的台新員工分享，以前上班前買早餐怕耽誤時間，都必需先拿著現金或手機出來等店員結帳，有了刷臉支付功能後，終於可以不用手忙腳亂，非常期待「刷臉支付」新服務能夠廣泛被應用。

台新銀行積極深耕人臉辨識技術應用，以先進的金融科技，致力打造客戶數位金融的良好體驗，從刷臉辨識登入行動銀行、ATM刷臉提款、存款和轉帳，以及分行的VIP辨識迎賓，到即將推出的刷臉支付，都是數位化與金融創新經驗的具體結合。