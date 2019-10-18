國民黨開除李正皓、鄭佩芬黨籍　曾銘宗：符合外界期待

▲國民黨立院黨團總召曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨中央考核紀律委員會17日開會審議關於2020總統、立委大選的違反黨紀案件，其中通過2個建議開除黨籍案件，分別為草協聯盟發起人李正皓與資深媒體人鄭佩芬。對此，韓國瑜競選總部副總幹事、國民黨立法院黨團總召曾銘宗18日表示，作為黨員就必須維護其他黨員與黨的形象，「我覺得這樣處理符合外界的期待」，黨內也充分支持。

國民黨考紀會17日指出，李正皓經新北市黨部考紀會建議開除黨籍，但｢留校察看｣之建議後，仍然繼續以不實言論造謠汙衊國民黨提名總統及立委參選同志。鄭佩芬長年以黨內高層人士自居，卻持續汙衊國民黨，近日更以不實的｢換連3.0｣言論詆毀黨及多位黨內同志，「以上兩案將提報中央常會建請同意開除黨籍」。

曾銘宗表示，對於考紀會的處理他表示尊重，因為這兩位黨員對外有醜化黨內相關同志的作為與行為，他也贊成考紀會所做的決定。

曾銘宗認為，既然作為黨員就必須維護其他黨員與黨的形象，李正皓與鄭佩芬一再攻擊黨內其他同仁的形象，「我覺得這樣處理符合外界的期待」，黨內也都充分支持。

此外，國民黨總統參選人韓國瑜先前喊出當選總統後將廢除一例一休，更痛批高鐵南延屏東是一條「盲腸線」，當選總統將會把南延案重新歸零。對此曾銘宗說，一例一休實施以來經過兩次修正，已經造成企業與勞工雙輸，對於韓國瑜提出的意見他表示支持與贊成。

曾銘宗也說，行政院現行提出高鐵南延「左營案」並沒有達到該有的效應，屏東的相關居民也不支持，因此他也贊成韓國瑜做適度的修正。

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