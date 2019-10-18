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蘇震清嗆「不排除脫黨參選」　卓榮泰反擊：黨中央不受任何威脅

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▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨立委蘇震清被指涉掏空上市公司誠美材案，而在黨內討論不分區名單時，認為他形象不宜，可能無法列入，而此事也讓蘇震清相當不滿，嗆聲「不排除脫黨參選」。對此，民進黨主席卓榮泰18日受訪時回應，身為黨的負責人選擇隱忍，但黨中央不受任何威脅。

恐無法被列入不分區安全名單，蘇震清對此相當不滿，選擇透過國會辦公室開嗆，如果卓榮泰違背承諾，不排除脫黨參選。同時，他也發文逆襲民進黨中央，根據《ETtoday新聞雲》取得蘇震清辦公室發文給民進黨的內容，他除了要求黨廉政會立案調查，也決定在10月23日親自出面說明並拿出證據自清。

卓榮泰18日受訪時表示，過去因為選區調整，兩任院長有協調，自己會尊重也會照做，不過還是得確保每一個人都經得起考驗，目前正在查證的工作。他透露，星期日早上有跟蘇震清討論後續處理，不料中執會卻流會，蘇震清還說了非常不智的話。

卓榮泰動怒反擊，「不要威脅黨中央，黨中央不受任何威脅，程序還在進行中，基於黨的負責人，我選擇隱忍，不要繼續威脅黨中央，這絕對是不智的行為。」

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