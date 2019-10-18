1.3億童好想「過5歲生日」　平均每天1.5萬名死亡

▲對於開發中國家的兒童來說，死亡不是一件公平的事。（圖／取自免費圖庫Piabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

從2000年到2017年間全球有1.3億兒童活不過5歲，死亡原因隨年齡有所不同，1歲以下主因是夭折，2到4歲則是瘧疾、腹瀉及肺炎等下呼吸道感染疾病。其中，新生兒死亡率在不同國家之間可以超過10倍，國內不同區域間可以差到40倍，開發中世界每天有1.5萬名5歲以下兒童死亡。

根據統計，17年來在99個中低收入戶國家中有1.23億新生兒夭折，占5歲以下兒童死亡人數93%，顯示新生兒在5歲前的死亡風險隨著出生地而有很大的差別。出生地而有很大的差別。

▲早夭是新生兒死亡的一大主因。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

聯合國人權事務專員米歇爾·巴切萊特（Michelle Bachelet）表示，2017年兒童死亡人數最多的國家是印度，其次是奈及利亞和巴基斯坦，在這些國家當中兒童死亡地理位置很集中，富裕地區的死亡率比貧窮地區低。舉例而言，2017年古巴的聖克拉拉（Santa Clara）每1000名兒童只有4人無法過5歲生日，但在奈及利亞的加爾基地區（Garki），每1000名兒童約有195人活不到5歲。國家間的金融資源、經濟發展程度、健康政策、基礎建設和公共衛生服務等，都會是影響到死亡率的關鍵。