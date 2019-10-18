嘉義停車場「1小時160」人妻氣炸　在地苦主譙翻：以前200...天龍人震驚了

▲這間停車場在嘉義相當有名。（圖／翻攝自嘉義市大小事）

記者周亭瑋／綜合報導

嘉義一名人妻昨天外出吃飯，並在附近的私人停車場停放愛車，怎料用完餐取車時，震驚得知「1小時收費160元」，氣到血壓飆高，卻只能乖乖付錢。熟悉的場景映入眼簾，引起大票苦主共鳴，紛紛洗版狂譙，「這在嘉義是出了名的黑。」

人妻在「嘉義市大小事」氣憤發文，「嘉義停車真的要小心，剛剛只是簡單吃個飯，竟踩了個停車地雷。」昨天，她與友人相約，中午12點5分把車停好，吃飽飯不到1點就取車，結果停車場太太一開口，就是160元。

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當下，人妻瞬間爆炸，但還是得交出停車費，更氣的是，連一張收據也要不到，「詳細的就不贅述了，嘉義人開車的要小心，外縣市來嘉義玩的更要小心。」

▲這個收費真的很誇張。（圖／翻攝自嘉義市大小事）

這段暗黑經驗談，釣出超多吃過悶虧的在地人，紛紛直呼「以前更貴，記得要200。曾經在附近餐廳上班，誤停過一次，才開進去停不到幾分鐘，硬是要收200」、「嘉義這間不意外」、「那是眾所皆知的黑店」、「我們上次也停過這一家，記得好像才1小時又10分鐘，那個收費太太收我們200元，整個傻眼」、「我上次暫停門口1分鐘就要跟我收100。不過我當然沒有給，他叫我快開走，不要影響他的生意」。

另外，熱心網友建議，若碰到沒寫收費標準的，還是要先問好價錢再停。而po文也釣出天龍人，驚呼「靠北喔，台北都不用這麼貴」、「台北市我看過的最貴一小時120，他這個真的有猛到」。

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