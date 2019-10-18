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美土達成協議　限庫德民兵120小時內撤離邊界

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▲美副總統潘斯今天與土耳其達成協議，停火5天，讓庫德民兵撤離。（圖／路透）

▲美副總統潘斯與土耳其達成協議，停火5天讓庫德族民兵撤離。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

美國副總統潘斯（Mike Pence）與土耳其達成協議，在敘利亞東北部停火5天讓庫德族人民保衛軍（YPG）撤離邊界，不過，YPG並不希望撤出陣地，是否會遵守協議還是未知數。

據BBC報導，在川普宣佈從敘利亞-土耳其的邊界撤軍後，土國就開始發動進攻，甚至想在邊界重新安置200萬敘利亞難民，但這可能會引發對庫德族的種族清洗。

協議達成後，川普表示，雙方做出這個決定並不容易，停火將挽救數百萬人的性命，我們很高興看到這個結果。

報導指出，土耳其外交部長指出，目前只是暫停行動，只有當庫德族民兵離開邊境後，才會完全停止進攻。此外，潘斯表示，在土國停火後，就會解除經濟制裁，而且也不會施加任何新的限制。

庫德族政治家謝利爾（Aldar Xelil）指出，他雖然歡迎停火協議，但如果撤退中發生衝突，人民衛隊還是會開火抵抗。而且YPG並不想離開陣地，撤離過程能否平和還是未知數。

▲庫德族民兵並不想離開陣地，能否順利撤離還是未知數。（圖／路透）

▲防守陣地的庫德族民兵。（圖／路透）

此外，土國發起「和平之泉行動」（Operation Peace Spring）驅離庫德族民兵，並建立一個寬32公里、長440公里的安全區，從幼發拉底河一直延伸至伊拉克邊界，未來計劃將上百萬敘利亞難民遣送至當地。

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