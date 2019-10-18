影／女駕駛領照「不到2個月」失控衝撞銀行…無辜大媽櫃台前遭夾慘死

▲女駕駛失控衝撞銀行，大媽櫃台前活活被夾死。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸近日發生一起恐怖的車禍意外，一名27歲李姓女子在駕駛小客車時，不慎撞上一輛電動三輪車，隨後失控衝進一旁的銀行。當時有一名50多歲的婦人恰好在銀行櫃台辦理業務，結果卻不幸被轎車高速衝撞，當場夾死在座位上。這起事故造成至少1死3傷。

▼大媽不斷掙扎仍不幸喪命。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事發在貴州省貴陽市，李女14日下午1點24分經過黃河路時，因操作不當撞上一輛電動三輪車，之後又失控衝入銀行當中。影像顯示，車輛爆衝開上人行道的瞬間，不少路過民眾都嚇得趕緊跑開，不過當時在銀行櫃台前辦理業務的50多歲婦人卻沒這麼幸運，當她轉身查看情況時，車輛早已高速撞上，讓她來不及反應就慘死在座位上。

據悉，李姓女駕駛是在今年8月29日考取駕照，沒想到不到2個月的時間，便發生嚴重車禍，導致至少1死3傷。其中一名女傷者表示，她到現在仍舊驚魂未定，因為當時只是要到銀行提款而已，不料和職員聊天到一半就聽到轟的巨響，幸好自己及時躲避，才只有腿部受傷，不過她目前還無法正常行走，必須住院觀察治療。其他2名傷者因為僅受到輕傷，所以已經自行返家休養。

▼民眾駐足在銀行外圍觀。（圖／翻攝自微博）

不少網友看完後紛紛留言回應，「拜託判刑，不要讓駕駛緩刑！」、「到銀行領款就遭遇劫難，真的是有夠倒楣」、「不會開車真的不要開，太危險了」、「錢還沒取到用到，人就走了…」、「那一瞬間好嚇人」、「大媽還在櫃台前掙扎了一下，畫面很驚悚」、「肯定是把油門當剎車了」。