下面像榴槤讓人上癮！他車內激戰人妻...正宮一聽「你頭頭比較大」秒崩潰

▲人夫車內激戰已婚小三，過程全被正宮錄下。（圖／達志／示意圖）

記者戴若涵／彰化報導

彰化一名李姓人夫戀上張姓人妻，2人乾柴遇上烈火4個月內便開車出遊7次，還在車內激情搖擺，李男更說張女的妹妹像榴槤一樣讓人上癮，自己的小兄弟像德國軍人的鋼盔，張女則是大讚李男，「你的X頭比較大」。李妻從偷偷安裝的錄音筆聽到這段內容後，氣炸求償100萬元。彰化地方法院審理後，判2人應連帶賠償李妻50萬元。可上訴。

判決書指出，李妻與丈夫1985年結婚，育有一子。她指控，丈夫2017年與張女共同出遊7次，還發生親吻、愛撫、性交等行為7次，多次出入摩鐵，還在車上大搞車震。鹹濕過程全被李妻偷偷放在車上的錄音筆給錄下，包括「不是要愛愛」、「車上有毛巾，還有小褲褲」、「你的X頭比較大」、「好像德國軍人的鋼盔」、「哥哥聞你這邊的味道上癮了，像在吃榴槤一樣」等語，還錄到喘息、口交的聲音。

事件曝光後，張女辯稱，不知道李夫有家室，雖然2人有逾越一般社交的分際，但絕對沒有通、相姦行為，認為李妻求償數目太高，應10萬元以內才適當；李夫則是認為，妻子竊錄的行為已經侵害隱私權，違反誠信原則，且現在的社會觀念開放，不能僅以男女間偶有身體接觸、禮儀之擁抱、親吻、觸摸行為，認為有破壞配偶權的行為，強調2人只是好友，已婚男女也應有各自獨立社交權利。

彰化地方法院檢視相關事證後認為，李夫、張女人都各自有配偶，還罔顧倫理密集見面，從錄音內容也多次提及生殖器形狀、氣味，可得知2人確實發生過性行為，不採信2人的說詞，最後判2人應連帶賠償李妻50萬元。全案仍可上訴。

越想越不對勁！

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