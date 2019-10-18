康寧大學環保餐具發明　獲國際賽金牌肯定表現亮眼

▲康寧大學專科部企管科蕭瑋葇，許瀞文和楊明瑋3位同學與老師共同研發的「環保多功能組合餐具組」，獲得國際創新發明展金牌獎殊榮。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

在澳門舉行的2019年第7屆國際創新發明展落幕，康寧大學專科部企管科蕭瑋葇，許瀞文和楊明瑋3位同學與老師共同研發的「環保多功能組合餐具組」，在20多個國家或地區逾330件參賽作品中脫穎而出，獲得大會最高殊榮金牌獎，也讓臺灣的創新發明能力在國際上揚眉吐氣。

此次參賽的「環保多功能組合餐具組」，是在業發明達人魏季宏指導下，蕭瑋葇等3位同學與該科徐鹏翔、連章宸老師共同發明。本身擁有百面發明獎牌更有多國發明王之稱的魏季宏，本身亦為康寧大學企管科老師，在其指導下，3位同學和老師由發想、創作改良結構、成果海報呈現，最後完成作品「環保多功能組合餐具組」。

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這個餐具組結合筷子、刀叉、吸管、湯匙等多功能環保組合，除了便於出門用餐使用也節省空間，更搭上全球禁用一次性造成環境汙染的全球環保趨勢，在比賽大會中獲得韓國發明特別獎雙面獎牌，也得到澳門國際發明展大會最高金牌獎項殊榮。

康寧大學企管科主任徐鹏翔表示，3位同學只能利用每天放學的時間和老師討論作品改良，能在這次發明展獲獎實在不容易，該科近年來推廣學生創新創意創業三創課程，結合發明研發出許多新穎的產品與好點子，本次競賽學生努力獲得肯定，也是該科教學成果的實際驗收。