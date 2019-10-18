環團「爬到地鐵車頂」抗議氣候變遷！　被通勤族「抓住腳踝」狠拖下

▲英國環境保護團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）站上地鐵車廂頂端抗議氣候變遷。（圖／翻攝Twitter@CharWilkoo）

記者吳美依／綜合外電報導

英國環境保護團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）於17日早上發起最新一波的示威，站上地鐵車廂頂端，手持黑色海報抗議氣候變遷，癱瘓尖峰時刻的大眾運輸。憤怒的通勤者出手抓住示威者的腳踝，把對方從高處「拖」下來，其他群眾一擁而上，爆發肢體衝突。

反抗滅絕17日早上抵達倫敦景寧鎮（Canning Town）、沙德韋爾（Shadwell）與斯特拉特福（Stratford）三處車站，跳上地鐵車廂，高舉寫著「照常營業＝死亡」（Business as usual = Death）的黑色海報，要求政府對於生態破壞採取行動。

It’s unsavoury, but these are the workers Extinction Rebellion never bothered to build a base of support with. If they had - they wouldn’t need to be acting as an elite vanguard.



pic.twitter.com/QFGsXu3UGI — Brian Whelan (@brianwhelanhack) 2019年10月17日

根據影片，著急的乘客發現地鐵被迫停駛以後，對著示威者大吼大叫、扔擲物品攻擊，其中一名通勤族抓住示威者的腳踝，把對方從車頂拖下來，此時憤怒的人群一湧而上，發生肢體衝突，直到車站工作人員和其他人介入。

據了解，地鐵全線稍後就恢復正常營運。大都會線（Metropolitan Line）呼籲通勤者不要攻擊示威者，拒絕「訴諸暴力」。英國交通警察（BPT），表示，目前已有8人因「交通堵塞事件」被捕。

「反抗滅絕」表示，為了扭轉氣候危機，推動徹底改變，採取激烈的手段是必要的，鎖定倫敦市區的地鐵，才能「對於首都的商業造成嚴重影響」，也願意法律制裁。

Bit of fun at Canning Town this morning pic.twitter.com/N15hykImlF — Charlie (@CharWilkoo) October 17, 2019

「反抗滅絕」發言人哈克斯（ Joel Scott-Halkes）向CNN表示，「人們需要捫心自問的是，為何有人，不論他們的階級、種族是什麼，願意讓自己陷於今天早上的險境？」他強調，示威活動不是為了擾亂交通，而是要擾亂商業，「所有事情都必須停止，我們需要做出巨大的改變。」

外界批評，「反抗滅絕」阻撓大眾運輸，反而迫使人們必須改搭計程車上班，此舉不但挑撥勞工階級，也非常「虛偽」。火車駕駛員聯盟表示，地鐵和其他大眾運輸服務是「是氣候變遷的部分解決方案，但不是問題所在」，示威者應該「堅持對抗那些製造問題的人，而不是我們的產業、成員和努力工作的通勤者。」

倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）說，示威者的行動「危險且適得其反」，「對於搭乘大眾交通工具上班的倫敦市民造成不可接受的紛擾」，他呼籲示威者「在法律範圍內和平抗議」，因為這些舉動已經對警察造成不公平的負擔。

