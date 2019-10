環團「爬到地鐵車頂」抗議氣候變遷！　被通勤族「抓住腳踝」狠拖下

▲英國環境保護團體「反抗滅絕」(Extinction Rebellion)站上地鐵車廂頂端抗議氣候變遷。(圖/翻攝Twitter@CharWilkoo)

英國環境保護團體「反抗滅絕」(Extinction Rebellion)於17日早上發起最新一波的示威,站上地鐵車廂頂端,手持黑色海報抗議氣候變遷,癱瘓尖峰時刻的大眾運輸。憤怒的通勤者出手抓住示威者的腳踝,把對方從高處「拖」下來,其他群眾一擁而上,爆發肢體衝突。

反抗滅絕17日早上抵達倫敦景寧鎮(Canning Town)、沙德韋爾(Shadwell)與斯特拉特福(Stratford)三處車站,跳上地鐵車廂,高舉寫著「照常營業=死亡」(Business as usual = Death)的黑色海報,要求政府對於生態破壞採取行動。

