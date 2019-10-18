日韓破冰？南韓總理下周攜文在寅親筆信訪日　與安倍短暫會談

▲ 文在寅及安倍6月底出席大阪G20峰會尷尬握手。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

日韓關係因二戰徵用工案惡化之際，南韓總理李洛淵將出訪日本，22日以南韓代表身分出席日皇德仁（Naruhito）即位儀式，兩國也正極力促成日本首相安倍晉三及李洛淵在24日會談。韓媒今（18）日指出，李洛淵屆時會將總統文在寅的親筆信親自交給安倍，有望為兩國元首會談鋪路。

南韓《亞洲經濟日報》18日援引政府高層說法報導，「下周將參加日本天皇即位儀式的李總理會在與安倍首相會談時轉達總統的親筆信。」此前報導指出，由於安倍預計利用此次即位儀式與各國代表會面，與李洛淵的對話大約只會進行15分鐘。

《共同社》及《朝日新聞》等日媒18日也刊登李洛淵的訪問指出，文在寅致函安倍的可能性相當高。李洛淵接受《共同社》採訪時則透露，文在寅和他談及下周的日本行並問道，「寫親筆信（給安倍）應該不錯吧？」李洛淵則回應，「是的，請您寫一封信吧。」

韓媒分析，文在寅親筆信內容應與徵用工案判決問題的解決方法、日本限制貿易措施及撕毀《日韓軍事情報保護協定》（GSOMIA）有關，有望以元首間「由上而下」（Top-Down）的形式化解日韓衝突。

針對此次出訪日本的行程，李洛淵表示，希望文在寅及安倍都能將日韓間懸而未決的問題視為歷史性的義務並早日解決，他則扮演2國間使者的角色。他認為，日韓問題能夠在文在寅的總統任期及安倍的首相任期結束前落幕，且不能不解決。

►南韓總理將訪日「料24日與安倍會談」 日媒：進入會前最後協商

►我沒有遲到，是時間遲到了！