美女當街被扯棉條「5男警圍觀見血」　法院認羞辱…撥款20萬當和解

▲美國女子被警方在街上當場扯下衛生棉條。（示意圖／取自librestock）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國德克薩斯州（Texas）聖安東尼奧市（San Antonio）一名40歲女子將警察告上法院，因為警察懷疑她將毒品藏在雙腿之間，當場抽出她的衛生棉條。如今法院正在裁決，女子將有機會拿到20.5萬美元（約新台幣626萬元）的和解金。

綜合外媒報導，娜塔利希姆斯（Natalie Simms）提告，2016年8月時，她正在一條小巷中等待男友，一名女警瑪拉威爾遜（Mara Wilson）走過來盤查她及她的車，並懷疑她攜帶非法毒品，搜過她的口袋後，接著要求「張開妳的雙腿」。

根據行車記錄器，瑪拉威爾遜說「只是看看」，並問她有沒有在陰道藏東西，娜塔利希姆斯否認，說自己月經來，正塞著衛生棉條。沒想到，瑪拉威爾遜直接拉開了娜塔利希姆斯的褲子及內褲，用手電筒查看陰道後，伸手拉住衛生棉條的繩子，將衛生棉條扯了出來。

報導指出，娜塔利希姆斯被扯出全是鮮血的衛生棉條時，正處在一條公共道路的巷子，附近還有5名男警，但詢問瑪拉威爾遜為什麼要這麼做時，她只回答「我不知道，裡面看起來好像有東西」，甚至讓娜塔利希姆斯轉過身來再張開雙腿一次。

根據起訴書，瑪拉威爾遜侵犯了娜塔利希姆斯的陰道，也有可能會聯合其他人侵犯娜塔利希姆斯，「是在沒有搜查令、醫護人員的情況下，在一條公共道路上這麼做的」，而當時有許多路人都目擊了一切。

當娜塔利希姆斯詢問能否去警察局完成搜查時，也被以「私密處是大家藏東西的地方，我們必須在這裡搜查」的理由拒絕。目前不能確定是否有二度搜查，但確定娜塔利希姆斯並無違法行為，最後被允許開車離開。

訴訟的9個月後，瑪拉威爾遜退休，由聖安東尼奧市撥款20.5萬美元給娜塔利希姆斯，預計17日被批准。

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