川普誇口「中國採購500億農產品」還有變數　美媒：大幅超出平均支出

▲ 川普11日透露，中方採購總額將達400億至500億美元。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美中已經達成第一階段貿易協議，未來中國每年將採購高達400至500億美元的美國農產品，可能以此要求美國取消12月15日起對價值1560億美元商品加徵15%關稅的計畫。《華爾街日報》16 日則指出，中方購買的具體數量、時間表和執行機制都尚未明瞭，可能還有變數。

《華爾街日報》援引知情人士說法報導，中方談判代表繼續強調，採購必須以實際需求為基礎，並以公平的市場價格進行。川普開出的500億美元農產品遠遠超過中國歷史上任何一年的支出，北京當局得高度依賴國有企業才能做到。美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）前會長、國際諮詢公司Hills & Company現任董事總經理傅強恩（John Frisbie）也指出，「不確定性依然存在。」

美國對中國的黃豆、高粱、豬肉及其他農產品出口在2013年達到約290億美元高峰，貿易戰爆發前的2017年跌至240億美元，不到川普提出的500億的一半。美國商務部數據顯示，過去12個月對中國的出口額大幅下降至92億美元。

川普11日宣稱，中國將在不到2年內採購約500億美元農產品，但陸方並未證實。中國商務部發言人高峰今（17）日於記者會上僅透露，將依據第一階段協議加購美國農產品，但並未指出確切金額。美國參議院臨時議長葛雷斯利（Chuck Grassley）15日也對此提出質疑，要求川普提供更多協議具體內容。

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